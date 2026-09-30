[글로벌 마켓 리포트 9월 30일]

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AI 핵심 요약

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  • 29일 뉴욕증시가 연준 발언 속 소폭 하락 마감했다.
  • 바 이사는 추가 인상 필요성을 경고했고 장기금리는 올랐다.
  • 사우디 공급 회복에 유가 하락했고 금값은 반등했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 29일(현지시간) 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 소폭 하락 마감했다. 

이날 다우존스30산업평균지수는 전 거래일 대비 131.59포인트(0.26%) 내린 5만1349.92에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 12.85포인트(0.17%) 밀린 7670.84, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 22.84포인트(0.09%) 하락한 2만6797.54를 기록했다. 

마이클 바 연준 이사 [사진=로이터 뉴스핌]

물가와 고용 지표 발표를 앞두고 국채금리가 상승세를 이어간 가운데, 투자자들은 미 연방준비제도(Fed·연준) 인사들의 발언에서 금리 경로를 가늠했다.

마이클 바 연준 이사는 물가를 낮추기 위해 추가 인상이 필요할 것이라고 거듭 경고했다. 그는 디트로이트 행사 사전 배포문에서 "우리는 최대 고용을 뒷받침하는 지속 가능한 성장을 지원하고자 하며, 물가 안정이 그에 결정적"이라고 밝혔다. 오스턴 굴스비 시카고 연은 총재는 물가가 5년 반 동안 목표를 웃도는 상황을 방치하는 것은 "불장난"이라고 표현했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연준이 10월 회의에서 25bp(1bp=0.01%포인트) 이상 인상할 확률은 윌리엄스 총재 발언 이후 51.5%로 낮아졌다. 장중 한때 70%에 육박했던 수치다.

종목별로 보면 메타플랫폼스는 3.24% 상승했다. 마벨 테크놀로지의 주가는 4.48% 올랐다. 중고차 판매업체 카맥스는 2분기 이익과 매출이 모두 늘었다고 밝히면서 4.86% 상승했다. 반면 신용평가사 페어아이작은 26.52% 급락했다. 빌 풀티 연방주택금융청(FHFA) 청장이 패니메이와 프레디맥이 단일 가격 체계로 전환할 것이라고 밝히면서다.

◆ 사우디 공급 회복에 유가 하락, 금값은 반등

미국과 이란 간 협상 교착 우려에도 불구하고 사우디아라비아의 핵심 송유관을 통한 원유 공급 회복 소식에 국제유가는 2% 넘게 하락했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 11월물은 3.22달러(3.5%) 하락한 89.38달러에 거래를 마쳤다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 11월물은 전장보다 2.69달러(2.6%) 내린 102.59달러에 마감했다.

이란 국기와 호르무즈 해협 선박. [사진=블룸버그]

사우디아라비아는 동서 파이프라인 재가동한 데 이어 홍해 연안 얀부항에서 유조선에 대한 원유 선적도 다시 시작한 것으로 알려졌다. 시장조사업체 케플러에 따르면 중동 산유국들의 원유 수출량은 9월 들어 하루 1632만8000배럴로 회복됐다. 이는 미국·이스라엘의 대이란 전쟁이 시작된 이후 가장 높은 수준이다.

금값은 전날 기록한 7주여 만의 최저치에서 반등하며 1% 가까이 상승했다. 

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월물 미국 금 선물은 약 0.3% 오른 온스당 4179.70달러에 마감했다. 현물 금 가격은 한국시간 30일 오전 3시55분 기준 온스당 0.7% 오른 4142.89달러를 기록했다.

◆ 美 장기금리 고공행진, 달러 강세

미국 국채 금리는 장기물 중심으로 올랐다.

미 국채 벤치마크인 10년물 금리는 이날 1.32bp(1bp=0.01%포인트) 오른 5.255%를 기록했다. 장중에는 5.2932%까지 올라 2007년 6월 중순 이후 최고치를 찍었다. 30년물 금리도 3bp 오른 5.592%를 기록했다. 장중에는 2002년 6월 이후 가장 높은 수준까지 상승했다.

반면 연준의 금리 전망에 민감한 2년물 금리는 3.51bp 내린 4.889%를 기록했다. 장 초반에는 4.9596%까지 치솟아 2024년 5월 이후 최고치를 기록했지만, 윌리엄스 총재의 발언 이후 상승분을 모두 반납하고 하락세로 돌아섰다.

미 달러화.[사진=로이터 뉴스핌]

높은 미 국채 금리는 달러화도 밀어 올렸다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러지수는 0.2% 오른 101.40을 기록했다. 장중에는 7월 28일 이후 최고치를 찍었다.

유로화는 장중 달러당 1.1312달러까지 밀리며 2025년 5월 이후 최저치를 기록했다. 이후 낙폭을 일부 줄여 0.26% 하락한 1.1341달러에 거래됐다.

달러화는 스위스프랑에 대해서도 0.17% 오른 0.834프랑을 기록했다. 달러화는 유로화와 스위스프랑에 대해 모두 16개월 만의 최고 수준을 나타냈다.

엔화는 달러당 157.30엔으로 보합권에 머물렀다. 시장에서는 엔화 약세가 이어지는 가운데 일본과 미국 당국의 공조 개입 가능성에 대한 경고를 주시했다.

◆ 유럽증시, 이틀 연속 혼조 마감

29일(현지시각) 유럽 주요국의 증시는 이틀 연속 보합권 혼조세로 마감했다. 고공행진을 계속하는 국채 금리 움직임이 투자자들의 위험자산 선호 심리를 위축시키는 양상이었다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 0.60포인트(0.09%) 내린 638.08로 장을 마쳤다.

영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 48.17포인트(0.45%) 떨어진 1만636.71로, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 42.61포인트(0.53%) 하락한 8035.87로 마감했다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 24.79포인트(0.10%) 오른 2만5399.21에, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 45.04포인트(0.09%) 상승한 5만1804.94에 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 82.80포인트(0.42%) 내린 1만9517.50으로 마감했다.

주요 섹터 중에서 인공지능(AI)에 대한 낙관론이 되살아나며 기술주가 2.49% 상승, 강세를 보였다. 오스트리아 반도체 기판 제조업체 AT&S와 프랑스 반도체 소재업체 소이텍은 각각 9% 이상 급등했다.

은행주는 0.5% 내렸고, 에너지주와 식음료주는 각각 1.4% 하락하며 가장 큰 낙폭을 보였다. 

wonjc6@newspim.com

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메타, '뮤즈' 기업용으로 확대 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 개인용 인공지능(AI) 에이전트 '뮤즈(Muse)'로 흥행에 성공한 메타(META)가 기업 시장으로 보폭을 넓힌다. 슬랙과 줌, 아사나 등 기업들이 이미 사용하는 업무용 소프트웨어에 뮤즈를 연결해 업무 처리부터 신규 고객 확보까지 맡긴다는 구상이다. 메타는 29일(현지시간) '중소기업용 뮤즈(Muse for Small Business)'를 공개했다. 중소기업용 뮤즈는 아사나, 줌, 인튜이트, 박스, 캔바, 세일즈포스의 슬랙 등과 연동된다. 메타 광고 계정과 업무용 인스타그램·페이스북 프로필에도 연결할 수 있다. 메타는 "뮤즈에 사업 운영이나 신규 고객 확보 같은 목표를 주면 이를 수행한다"고 설명했다. 기업이 별도의 AI 시스템을 구축하지 않고도 기존에 사용하는 업무 도구에 뮤즈를 연결해 각종 작업을 맡길 수 있다는 의미다. 구체적인 가격 정책은 공개하지 않았다. 개인용 뮤즈는 현재 일정 사용량까지 무료로 제공되고, 이를 초과하면 구독료를 내는 방식이다. 오픈AI 로고 이미지 [사진=블룸버그통신] 이번 발표는 메타가 전날 새로운 기업용 플랫폼을 출시하고 이를 이끌 인물로 몽고DB(MDB)의 CJ 데사이 최고경영자(CEO)를 영입한다고 밝힌 데 이어 나왔다. 새 플랫폼에는 뮤즈 에이전트와 비즈니스 에이전트, 코딩 도구 등이 포함될 예정이다. 메타가 개인용 AI에서 기업 시장으로 빠르게 영역을 넓히면서 오픈AI·앤스로픽과의 경쟁도 본격화할 전망이다. 이번 발표는 오픈AI가 개발자 행사를 개최하는 시점에 나왔다. 메타가 우선 겨냥하는 것은 중소기업 시장이다. 회사에 따르면 페이스북을 이용하는 중소기업은 2억곳에 달한다. 이미 확보한 방대한 기업 고객을 뮤즈 이용자로 끌어들일 수 있다는 얘기다. 메타는 "중소기업들은 거의 20년 동안 우리 앱을 이용해 성장해왔다"며 "이들은 아이디어가 부족한 것이 아니라 시간이 부족하다고 말했다"고 밝혔다. 이어 "기업들이 이미 사용하는 도구로 업무를 처리할 수 있도록 중소기업용 뮤즈를 만들었다"고 설명했다. 이번 서비스 확대는 AI를 새로운 수익원으로 키우려는 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)의 전략과 맞닿아 있다. 그동안 메타 매출의 대부분은 디지털 광고에서 나왔다. 메타는 지난해 AI 인재 확보에도 수십억달러를 쏟아부었다. 대표적으로 스케일AI 창업자 알렉산더 왕을 영입했으며, 왕이 이끄는 조직은 지난 4월부터 '뮤즈 스파크(Muse Spark)' 계열의 AI 모델을 잇달아 공개했다. 저커버그 CEO는 지난주 열린 '메타 커넥트' 행사에서 뮤즈를 자신의 AI 전략의 "핵심(centerpiece)"이라고 표현했다. 개인용 뮤즈의 초기 흥행도 기업 시장 진출에 힘을 싣고 있다. 지난 8일 출시된 뮤즈는 애플 앱스토어 1위에 오르며 챗GPT를 제쳤다. 에버코어의 마크 마하니는 뮤즈 이용자가 향후 6~12개월 안에 1억명에 이를 것으로 전망했다. 뮤즈 흥행에 힘입어 메타 주가는 9월 들어 25% 상승했다. 다만 최근 두 거래일 동안에는 상승분 일부를 반납했다. 전날 메타 주가는 4.79% 하락한 715.62달러로 마감한 뒤 개장 전 거래에서는 0.9%가량 상승했다. koinwon@newspim.com 2026-09-29 20:08
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롯데백화점 광고 모델 '제니' 카드 [서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데백화점이 광고 모델을 10년만에 다시 꺼내 들었다. 방한 외국인 특수로 상반기 외국인 매출이 6400억원까지 불어난 국면에서, 상품이나 특정 행사가 아닌 백화점 자체를 알리는 브랜드 광고에 글로벌 아티스트 제니를 앞세운 것이다. 롯데백화점 브랜드 앰배서더로 선정된 제니. [사진= 롯데백화점] 롯데백화점은 제니를 브랜드 앰배서더로 선정하고 10월부터 본격적인 마케팅에 나선다고 29일 밝혔다. 국내는 물론 롯데몰 웨스트레이크 하노이를 포함한 베트남·인도네시아 해외 점포 4곳, 외국인 관광객이 몰리는 인천공항 수하물 수취 구역과 서울역까지 접점을 넓힌다. 롯데백화점이 오랜 기간 모델을 두지 않다가 이번에 다시 꺼낸 것은 고객 구성이 달라졌기 때문으로 풀이된다. 국내 고객 대상 전속모델로는 외국인 비중이 29%까지 커진 본점과 해외 점포를 아우르기 어려워, 해외 인지도를 갖춘 글로벌 아티스트가 필요해졌다는 분석이다. 배경에는 외국인 소비 비중의 급팽창이 있다. 롯데백화점의 올해 1~6월 외국인 매출은 6400억원으로 전년 동기 대비 125% 늘었다. 같은 기간 신세계백화점은 5800억원(120%↑), 현대백화점은 5000억원(112%↑)이었다. 3사 가운데 규모가 가장 크다. 소공동 본점은 2분기 외국인 매출이 전년 동기 대비 120% 늘면서 전체 매출에서 차지하는 비중이 지난해 2분기 17%에서 올해 29%까지 확대됐다. 외국인 유입세도 이어지고 있다. 문화체육관광부에 따르면 올해 1~8월 누적 방한 외국인은 1505만명으로 전년 동기보다 21.6% 늘었고, 관광 분야 카드 소비액은 14조180억원으로 48.5% 증가했다. 이 가운데 베트남은 40만7000명(10.5%↑), 인도네시아는 29만5000명(22.5%↑)이 한국을 찾았다. 두 나라는 롯데백화점이 해외 점포를 운영하는 곳이다. 현지 점포와 국내 공항·서울역 광고에 같은 모델을 쓰는 것은 방한 전 인지도를 방한 후 구매로 연결하겠다는 구상이다. 경쟁사 신세계는 명품관 리뉴얼 효과가 본격화된 본점의 2분기 매출이 전년 동기 대비 77% 늘었고 외국인 매출은 4배가량 증가했다. 신세계 명동 본점은 신세계스퀘어를 통해 BTS 등 K팝 콘텐츠를 선보였고, 현대백화점은 외국인에게 맞춤형 쇼핑 정보를 제공하는 AI 쇼핑 어시스턴트 '헤이디 글로벌'을 도입했다. 정현석 롯데백화점 대표는 "앰배서더가 가진 글로벌 영향력과 롯데백화점의 브랜드 가치를 결합해 전 세계 고객과 소통하는 접점을 넓히고, 글로벌 리테일 시장에서 롯데백화점만의 존재감을 더욱 선명하게 만들어 나가고자 한다"고 밝혔다. 롯데는 하반기 명동 본점과 잠실점을 축으로 타운화에 속도를 내고, 영플라자 외관 초대형 미디어파사드 설치와 외국인 전용 멤버십 등 계열사 연계 마케팅을 확대할 방침이다. 공간 개편에 글로벌 스타의 얼굴을 입혀 브랜드 인지도까지 끌어올리겠다는 계획이다. fineview@newspim.com 2026-09-30 06:22

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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