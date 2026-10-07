LG전자, 히트펌프 앞세워 난방 전기화 추진

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 7일 히트펌프로 보일러 없는 아파트 확산 계획을 밝혔다.
- 제주 실증을 바탕으로 공공임대·신축·기축 단지로 적용을 넓히겠다고 했다.
- 히트펌프·HEMS·ESS·태양광 결합해 자립형 주거단지 구축에 나선다.
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창원 히트펌프 생산 확대…스마트코티지 기반 에너지 자립 추진
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 히트펌프를 활용해 기존 가스보일러를 대체하는 '보일러 없는 아파트' 확산에 나선다. 제주 공동주택에서 진행 중인 냉난방·급탕 전기화 실증을 바탕으로 공공임대주택과 신축·기축 아파트까지 적용 범위를 넓혀 에너지 자립형 주거단지를 구축한다는 계획이다.
LG전자는 7일 서울 대한상공회의소에서 열린 '한국형 녹색대전환(K-GX) 전략 국민보고회'에서 이 같은 주거공간 탄소중립 로드맵을 발표했다. 이재성 LG전자 ES사업본부장 사장은 화석연료 중심의 난방을 고효율 히트펌프로 전환하고 에너지 생산·저장·소비를 통합 관리하는 것이 주거공간 GX의 핵심이라고 강조했다.
LG전자는 제주도·제주개발공사·한국생산기술연구원과 실제 주민이 거주하는 아파트에 히트펌프를 적용해 냉난방과 급탕을 전기화하는 실증을 진행하고 있다. 여기서 확보한 운전 데이터를 활용해 공공임대주택과 기축 리모델링, 신축 단지 등에 적용 가능한 '보일러 없는 아파트' 표준 모델을 구축할 계획이다.
히트펌프와 가전, 홈에너지관리시스템(HEMS), 에너지저장장치(ESS), 태양광을 하나로 연결한 '스마트코티지'도 대표 모델로 제시했다. 향후 분산에너지특구의 에너지 자립형 주거단지 사업 등에 참여하고, 창원공장을 중심으로 국내 히트펌프 생산 기반도 확대한다.
LG전자는 이미 정부의 '2026년 제주 생활 속 히트펌프 보급사업'에서 전체 2460가구 중 877가구를 맡아 참여 사업자 가운데 가장 많은 물량을 확보했다. 회사는 국내에서 축적한 기술과 사업 모델을 기반으로 히트펌프와 에너지 자립형 주거 솔루션의 해외 시장 진출도 확대한다는 방침이다.
mkyo@newspim.com