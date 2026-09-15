LG전자, 제주 아파트에 히트펌프 설치 실증

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 15일 제주도 등과 공동주택 전기화 실증 MOU를 체결했다
- 서귀포 신효아파트에 히트펌프와 P2H를 적용해 검증한다
- LG전자는 실증 데이터로 한국형 전기화 표준 모델을 구축한다
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공동주택 냉난방 전기화 추진, 12월 준공 후 운영 데이터 수집
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG전자가 국내 최초로 실제 주민이 거주 중인 아파트에 히트펌프를 설치해 공동주택 냉난방 및 급탕 전기화 실증에 나선다.
LG전자는 15일 제주특별자치도, 제주개발공사, 한국생산기술연구원과 '공동주택 냉난방 전기화 및 P2H(Power to Heat) 실증사업' 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이날 협약식에는 위성곤 제주도지사, 김대현 제주개발공사 주거복지사업본부장, 김택수 한국생산기술연구원 원장 직무대행과 LG전자 ES연구소장 오세기 부사장 등 주요 관계자들이 참석했다.
실증사업은 서귀포시 효돈동 신효아파트에서 진행된다. 지하 1층, 지상 7층 규모의 이 아파트에는 현재 12가구가 거주 중이다. LG전자는 10월까지 설계를 마치고 12월 준공 후 본격적인 운영 실증에 돌입할 예정이다.
LG전자는 전체 히트펌프 시스템 설계, 고효율 제품 공급, 시운전 및 유지보수, 운전 데이터 기반의 성능 평가를 전담한다. 제주도는 제도 개선과 정책 연계를, 제주개발공사는 실증 건물 제공과 시스템 운영을 맡는다. 한국생산기술연구원은 P2H 시스템 설계 및 데이터 분석을 담당한다.
핵심은 세대별 히트펌프 냉난방 시스템과 건물 공용부의 중앙급탕 P2H 시스템의 결합이다. 각 세대에 설치되는 고효율 히트펌프는 냉방과 바닥 난방을 담당한다. 하나의 실외기로 냉방과 난방을 함께 제공해 실외기 설치 공간을 줄이고 세대별 맞춤 냉난방이 가능하다.
중앙급탕 P2H 시스템은 1층 필로티 유휴공간에 공기열원 히트펌프와 대용량 급탕탱크를 구축해 각 세대에 온수를 일괄 공급한다. 태양광 등 재생에너지로 생산된 잉여전력을 활용해 히트펌프를 구동하고, 이를 통해 만든 열을 저장했다가 급탕에 활용한다.
LG전자는 2008년부터 글로벌 시장에서 히트펌프 사업을 전개해왔다. 2011년 국내 시스템 보일러 사업 진출해 2018년 국내 최초 주거용 일체형 히트펌프 보일러를 공급했다. 최근 정부와 제주도의 '2026년 제주 생활 속 히트펌프 보급사업'에서 가장 많은 가구를 수주하며 1위 사업자로 선정됐다.
LG전자는 이번 실증을 통해 확보한 운전 데이터를 바탕으로 향후 공공임대주택, 기축 리모델링, 신축 단지 등 다양한 주거 형태에 맞춘 '한국형 공동주택 전기화 표준 모델'을 구축할 계획이다. 북미, 유럽, 아시아 등에 히트펌프 한랭지 연구소를 운영하며 극한의 기후에서도 고성능을 발휘하는 기술을 연구하고 있다.
오세기 LG전자 ES연구소장(부사장)은 "실제 입주민이 거주하는 아파트를 대상으로 한 이번 실증은 공동주택 특성에 최적화된 히트펌프 냉·난방·급탕 전기화 모델을 검증한다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "LG전자가 글로벌 시장에서 입증한 독보적인 히트펌프 기술력을 바탕으로 국내 주거 환경의 탈탄소 전기화 전환을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.