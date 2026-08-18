메디아나, 상반기 영업이익 46억원·전년比 83% ↑

AI 핵심 요약beta
- 메디아나가 18일 상반기 매출 372억원, 영업이익 46억원을 기록했다.
- 전년 동기 대비 매출은 21%, 영업이익은 83% 늘며 최대 실적을 냈다.
- 환자감시장치와 통합 모니터링 솔루션이 성장을 이끌었다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 셀바스AI 계열사 메디아나가 올해 상반기 연결 기준 매출 372억원, 영업이익 46억원을 기록했다고 18일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 21%, 영업이익은 83% 증가했으며 최근 3년 상반기 기준 최대 실적을 달성했다.
회사에 따르면 환자감시장치(PMD) 사업부문이 성장을 주도했다. PMD 부문은 국내외에서 고른 성장세를 보이며 전년 동기 대비 53% 증가한 188억원의 매출을 기록했다. 북미 시장의 환자감시장치 공급 확대와 국내 통합 모니터링 솔루션 'MEDIANA Unified Monitoring' 신규 매출이 성장을 이끌었다.
메디아나는 웨어러블 단품 공급을 넘어 통합 모니터링 솔루션 전략을 추진하고 있다. 기존 PMD와 웨어러블에서 수집되는 생체신호를 중앙집중감시장치(CMS) 'Unified Central'의 단일 화면에서 통합 관리할 수 있도록 구현했다. 기존 병원 모니터링 환경에 웨어러블을 결합해 의료진의 업무 효율성과 병상 운영 효율성을 높인 것이 실제 도입 확대로 이어지고 있다.
이번 실적은 외형 성장과 함께 수익성도 크게 개선됐다. PMD를 중심으로 매출 기반을 확대하는 동시에 혈관용 카테터(VAD) 부문에서는 제조 내재화를 통해 원가 구조를 개선했다. 메디아나는 내년에도 카테터 내재화율을 단계적으로 높여 원가 경쟁력을 강화할 계획이다.
메디아나 사업총괄 강동원 대표이사는 "30년간 축적한 환자감시장치 기술력을 기반으로 국내외에서 동반 성장하고 있다는 점에서 의미가 크다"며 "북미에서는 제품 기술력과 품질 경쟁력을 바탕으로 고객 기반을 확대하고, 국내에서는 기존 PMD에 웨어러블과 중앙관제를 결합한 통합 모니터링 솔루션으로 사업 영역을 넓히고 있으며, 하반기 환자감시장치 신규 라인업 출시와 함께 통합 모니터링 사업을 더욱 확대해 성장세를 이어가겠다"고 말했다.
한편 메디아나의 성장은 모회사인 셀바스AI 실적 개선에도 기여했다. 셀바스AI의 상반기 연결 매출은 600억원으로 전년 동기 대비 55.4% 증가했고, 영업이익은 14억1,000만원으로 17.5% 증가했다.
nylee54@newspim.com