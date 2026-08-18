오리엔트바이오, 1분기 영업익 흑자전환…AI 바이오 육성

AI 핵심 요약beta
- 오리엔트바이오가 18일 1분기 영업이익 흑자전환했다
- 비용구조 효율화로 영업비용을 29.7% 줄였다
- 실험동물·CRO 강화와 AI 바이오 신사업 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 오리엔트바이오가 생산 효율화와 비용구조 개선에 힘입어 1분기 영업이익 흑자전환에 성공했다. 실험동물과 비임상시험(CRO) 사업 경쟁력을 강화하는 동시에 AI 바이오 플랫폼 등 신사업도 확대한다는 계획이다.
오리엔트바이오는 올해 1분기(3월 결산 기준) 개별 기준 영업이익 1억원을 기록했다고 18일 밝혔다. 지난해 같은 기간 16억원의 영업손실을 냈지만 올해는 흑자로 돌아섰다. 당기순이익은 대손충당금 환입 효과로 48억원을 기록했다.
이번 실적 개선은 비용구조 효율화가 이끌었다. 생산 효율성을 높이고 비용 집행을 최적화하면서 매출원가와 판매관리비를 포함한 영업비용은 65억원으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간보다 29.7% 감소한 수준이다.
오리엔트바이오는 실험동물과 비임상시험(CRO) 사업 경쟁력도 강화하고 있다. 가평 제1·2센터를 통합 운영해 생산시설과 인력 활용도를 높였으며, 설치류와 비글견에 이어 토끼까지 생산 품목을 확대했다. 영장류 생산 역량을 보유한 관계사 오리엔트캄과 협력해 영장류 CRO 사업도 확대하고 있다.
비임상시험(CRO)은 신약 개발 과정에서 사람을 대상으로 한 임상시험에 앞서 약물의 안전성과 효능을 검증하는 단계다. 글로벌 제약·바이오 기업들의 연구개발 투자 확대와 함께 실험동물과 CRO 시장도 꾸준히 성장하는 분야로 꼽힌다.
오리엔트바이오는 안정적인 재무구조도 유지하고 있다. 지난 2022년부터 무차입 경영을 이어오고 있으며 부채 비율은 19% 수준이다. 이와 함께 비호르몬성 탈모 치료 후보물질 'OND-1'과 AI 바이오 플랫폼, 영장류 CRO 사업 등을 중장기 성장동력으로 육성하고 있다.
오리엔트바이오 관계자는 "비용구조 개선과 바이오 인프라 사업 경쟁력을 바탕으로 영업이익 흑자 전환을 달성했다"며 "실험동물과 CRO 사업 경쟁력을 지속 강화하고 AI 바이오 플랫폼과 신약 연구개발 등 신규 사업도 적극 추진해 기업 가치를 높여가겠다"고 말했다.
plum@newspim.com