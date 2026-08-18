에이직랜드, 상반기 매출 1137억원

AI 핵심 요약beta
- 에이직랜드가 18일 상반기 매출 1137억원을 기록했다.
- 전년 동기보다 273% 늘며 영업이익 50억원으로 흑자전환했다.
- 신규 프로젝트와 양산·해외 매출 확대로 최대 반기 실적을 냈다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 주문형 반도체(ASIC) 디자인 솔루션 전문기업 에이직랜드가 올해 상반기 매출 1137억원을 기록하며 전년 동기 대비 273% 증가했다고 18일 밝혔다.
회사에 따르면 상반기 영업이익은 50억원, 순이익은 63억원으로 모두 흑자를 기록했다. 전년 동기 매출 305억원과 비교하면 외형 성장이 두드러지며, 같은 기간 영업손실을 기록했던 것과 비교하면 수익성도 크게 개선됐다. 특히 상반기 매출은 지난해 연간 연결 매출액 728억원을 56% 상회해 불과 6개월 만에 전년도 연간 실적을 넘어섰다.
상반기 실적 개선에는 신규 대형 프로젝트와 양산 및 해외 매출 확대가 복합적으로 작용했다. SK하이닉스를 비롯한 신규 개발 프로젝트가 진행 단계에 따라 일부 매출로 인식됐으며, 대만을 거점으로 진행 중인 해외 프로젝트와 양산 사업이 더해지면서 상반기 외형 성장을 뒷받침했다.
에이직랜드는 메모리·스토리지 분야를 핵심 성장축으로 삼고 있다. 2024년 데이터센터용 SSD 컨트롤러 전문 팹리스 파두(FADU)와 차세대 eSSD 컨트롤러 개발 계약을 체결한 데 이어, 올해 6월에는 SK하이닉스의 차세대 eSSD 컨트롤러 개발 파트너로 선정됐다.
올해 1월에는 약 254억원 규모의 스토리지 컨트롤러 양산 공급 계약을 체결해 연간 확정 물량을 순차적으로 공급하고 있다. 회사는 TSMC 공정을 기반으로 설계 최적화부터 공정 대응, 수율 관리까지 양산 전 주기를 지원한다.
글로벌 비즈니스도 확대되고 있다. 지난 2월에는 글로벌 뉴로모픽 AI 반도체 기업 브레인칩(BrainChip)과 2세대 뉴로모픽 AI 프로세서 'AKD2500' 개발을 위한 반도체 설계 및 공급 계약을 체결했다.
에이직랜드는 해당 프로젝트에서 ASIC 디자인부터 웨이퍼, 패키징, 테스트까지 아우르는 종합 설계 서비스를 제공한다. 대만 R&D센터에서는 3나노·5나노 선단공정과 CoWoS 등 첨단 패키징 관련 기술을 고도화하고 있으며, 한국 본사의 설계 역량과 연계해 글로벌 고객 프로젝트에 대한 기술 대응력을 높이고 있다.
이종민 에이직랜드 대표이사는 "올해 상반기는 개발 프로젝트 확대와 양산 매출 증가가 실적에 반영되면서 창사 이래 최대 반기 매출과 흑자 전환이라는 성과로 이어졌다"며 "앞으로도 축적된 ASIC 설계 역량을 고객의 제품 개발과 양산으로 연결하고, AI·메모리 분야를 중심으로 국내외 고부가가치 프로젝트와 후속 양산 사업을 확대해 지속 가능한 성장 기반을 강화하겠다"고 말했다.
한편 에이직랜드는 국내 유일 TSMC의 VCA(Value Chain Alliance) 파트너로, ASIC 디자인부터 검증, 테이프아웃, 공정 대응 및 양산까지 반도체 개발 전 과정에 걸친 디자인 솔루션을 제공하고 있다.
nylee54@newspim.com