뱅크웨어글로벌, 상반기 매출 363억원

AI 핵심 요약beta
- 뱅크웨어글로벌은 18일 상반기 매출 362억5000만원을 기록했다.
- 2분기 영업이익 8800만원으로 흑자전환했다.
- 주요 프로젝트와 SaaS·클라우드가 실적 개선을 이끌었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 금융 소프트웨어 전문기업 뱅크웨어글로벌은 2026년 상반기 매출액 362억5000만원을 기록해 전년 동기 대비 25.9% 증가했다고 18일 밝혔다.
2분기(4~6월)에는 영업이익 8800만원을 기록하며 전년 동기 2억8800만원의 영업손실에서 흑자로 전환했다. 상반기 누적 영업손실은 5억8000만원으로 전년 동기 16억원 대비 약 10억원 개선됐다.
회사에 따르면 실적 개선은 주요 프로젝트의 매출 확대와 SaaS·클라우드 사업 성장이 주도했다. 우리카드 통합단말과 한국거래소 경영정보시스템 등 주요 프로젝트의 매출 인식이 확대됐으며, BPI SaaS와 클라우드 사업도 외형 확대에 기여했다.
상반기 매출총이익은 41억1000만원으로 전년 동기 대비 40.7% 증가했고, 매출총이익률은 10.1%에서 11.3%로 상승했다. 대손상각비 5억4000만원이 반영됐음에도 당기순이익은 1억5000만원으로 흑자전환했다.
뱅크웨어글로벌은 기존 금융 소프트웨어 구축 사업을 기반으로 SaaS와 클라우드 등 사업 영역을 확대하고 있다. 회사 관계자는 "최근 파키스탄 우정국 디지털 전환 사업 수주 등 해외 사업에서도 성과가 이어지고 있다"며 "주요 프로젝트와 SaaS·클라우드 사업을 중심으로 하반기에도 수익성 개선 흐름을 이어갈 것으로 기대한다"고 말했다.
nylee54@newspim.com