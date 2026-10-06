강원경찰청, 유실물 신고 및 조회 절차 개선…온라인·오프라인 홍보 강화

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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원경찰청은 도민들이 유실물 신고 및 조회 절차를 쉽게 이해하고 잃어버린 물건을 신속히 찾을 수 있도록 유실물 안내를 온·오프라인으로 추진한다고 6일 밝혔다.

이에 따라 경찰은 유실물 신고 및 조회 방법과 처리 절차를 정리한 '경찰민원24 유실물 종합 안내 홍보 리플릿' 2000부를 제작해 도내 경찰관서에 배포하고 민원실 등 주민들이 쉽게 접근할 수 있는 곳에 비치할 예정이다.

유실물 안내 홍보 리플릿.[사진=강원경찰청] 2026.10.06 onemoregive@newspim.com

리플릿에는 유실물 발생 시 시민들이 궁금해하는 분실물 신고 방법, 습득물 조회 방법, 유실물 관련 Q&A, 처리 절차 등이 담겼으며, 경찰민원24 유실물 안내 페이지로 연결되는 QR코드도 포함됐다.

또한 강원경찰청은 공식 홈페이지와 SNS 등 온라인 채널을 통해 유실물 신고 및 조회 방법과 리플릿 내용을 게시하고 홍보할 계획이다. 이를 통해 온라인 사용에 익숙한 도민들도 손쉽게 관련 정보를 접할 수 있도록 지원할 예정이다.

강원경찰청 박승훈 범죄예방대응과장은 "유실물은 잃어버린 즉시 신고하고 습득물은 신속히 신고하는 것이 중요하다"며 "이번 홍보를 통해 도민들이 유실물 처리 방법을 쉽게 인지하고 잃어버린 물건을 보다 빨리 찾는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.

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