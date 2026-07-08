뱅크웨어글로벌, AI 코드 에이전트 'BXCode Agent' 출시

AI 핵심 요약beta
- 뱅크웨어글로벌이 8일 자율형 코드 에이전트 BXCode Agent를 정식 출시했다.
- BXCode Agent는 자연어 지시만으로 코드 생성·수정·검증을 수행해 비개발자도 개발 업무를 할 수 있게 했다.
- 하네스 엔지니어링 기술로 기업 맞춤형 통제 가능한 AI 코딩 솔루션을 제공하며 금융권 AI 라인업을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 금융 IT 전문기업 뱅크웨어글로벌이 자율형 코드 에이전트 'BXCode Agent'를 정식 출시했다고 8일 밝혔다.
BXCode Agent는 사용자가 자연어로 원하는 기능이나 작업을 설명하면 AI가 이를 바탕으로 코드를 작성하고 수정하는 개발 솔루션이다. 프로그래밍 지식이 부족한 사용자도 AI의 도움을 받아 개발 업무를 수행할 수 있다.
회사에 따르면 BXCode Agent는 자연어 지시만으로 코드 생성, 수정, 리팩터링, 검증, 테스트 등을 수행할 수 있다. 개발자가 원하는 작업을 입력하면 AI가 프로젝트 구조와 관련 코드를 참조해 필요한 작업을 계획하고, 코드 편집과 검증 과정을 자율적으로 진행한다.
또한 회사는 사용 방식이 다양하다고 설명했다. 명령어 입력창(CLI)에서 직접 사용할 수 있으며, 이클립스(Eclipse), 비주얼 스튜디오 코드(VS Code) 플러그인도 지원한다. 개발도구에 익숙하지 않은 사용자는 웹 화면을 통해 이용할 수 있다.
차별점은 '하네스 엔지니어링' 기술에 있다. 고객사는 AI가 참고할 자료, 사용할 도구, 행사할 권한을 직접 관리할 수 있다. 사내 문서와 개발 표준을 등록해 AI가 기업 내부 지식을 바탕으로 답변하도록 설정할 수 있어, 범용 AI 코딩 도구를 넘어 기업 맞춤형 솔루션으로 활용된다.
BXCode Agent는 국내 주요 금융권 프로젝트에서 검증된 AI 코딩 지원 경험을 바탕으로 개발됐다. 뱅크웨어글로벌은 금융권의 보안·통제 요건과 개발 표준을 반영해 기업 내부 시스템과 업무 기준에 맞춰 활용할 수 있는 솔루션으로 제품을 확장했다.
뱅크웨어글로벌 관계자는 "BXCode Agent는 글로벌 상용 AI 코딩 도구에 필적하는 사용성을 제공하면서도 기업이 직접 통제하고 관리할 수 있는 구조를 갖춘 것이 특징"이라고 밝혔다.
한편 뱅크웨어글로벌은 지난 1일 금융권 AI 보안 게이트웨이 솔루션 'BX 가드 브릿지'를 출시한 바 있으며, BXCode Agent를 통해 금융권 AI 솔루션 라인업을 강화하고 있다.
nylee54@newspim.com