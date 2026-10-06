은평구 불광5구역 재개발 착공…2406가구 '북한산 자이 더 프레스티지' 건립

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[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울 은평구 불광5구역 주택재개발정비사업이 착공에 돌입한다. 조합설립 추진위원회 출범 이후 21년 만이다.

6일 서울 은평구에 따르면 불광 제5구역 재개발 사업을 위한 공사가 착수됐다. 불광5구역은 재개발사업으로 총 2406가구 규모 '북한산 자이 더 프레스티지'가 들어서게 된다.

이미경 은평구청장이 불광6구역 착공식에서 공사장 안전을 강조하고 있다. [사진=은평구]

불광5구역은 지난 2021년 사업시행인가를 획득한 이후 2022년 GS건설을 시공사로 선정했으며 2024년 관리처분계획이 인가됐다. 조합 측은 오는 2027년 7월까지 철거를 마무리하고 같은 해 10월 본공사 착공에 들어가 2030년 준공을 완수하겠다는 구상이다.

은평구는 철거 및 공사 진행 과정에서 발생할 수 있는 소음과 분진, 공사 차량 통행 문제를 철저히 통제하고 인근 주민들의 생활 불편을 최소화하는 데 역점을 둘 방침이다. 이와 함께 원활한 사업 진행을 위한 행정적 뒷받침도 지속한다는 계획이다.

앞서 지난 2일 불광1동 공공주차장에서는 불광5구역 주택재개발정비사업조합과 GS건설의 주최로 착공식이 개최됐다. 이 자리에는 김미경 은평구청장과 조합원 및 관계자들이 참석했다.

이날 조합은 지역사회와의 상생을 다짐하며 쌀 2600kg을 기부하기도 했다. 구는 기탁된 쌀을 관내 저소득 가구 등 온정이 필요한 이웃들에게 전달할 방침이다.

김미경 은평구청장은 "철거와 공사 과정에서는 무엇보다 안전이 가장 중요할 것"이라며 "조합과 시공사는 인근 주민의 불편을 줄일 수 있도록 세심하게 살펴주길 바란다"고 당부했다.

donglee@newspim.com