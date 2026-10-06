LIG D&A, 준법경영 강화 선포…내부통제 체계 재점검

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임직원 300여명 참석…상시 모니터링·컴플라이언스 교육 강화

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)가 내부 준법 체계를 재점검하고 컴플라이언스 강화에 나선다.

LIG D&A는 판교하우스에서 'CP(Compliance Program) 강화 선포식'을 개최했다고 6일 밝혔다.

LIG D&A 신익현 대표이사 및 임직원 300여명이 판교하우스에서 CP(Compliance Program) 강화 선포식을 진행하고있다.[사진=LIG D&A]

이날 행사에는 신익현 대표이사를 비롯한 임직원 300여명이 참석했다. 이번 선포식은 기업에 요구되는 도덕적 기준에 부응하고 내부 컴플라이언스 체계를 원점에서 재점검하는 한편 전사적인 쇄신 의지를 다지기 위해 마련됐다.

LIG D&A 임직원들은 이날 사내 준법·통제 시스템을 정착시켜 나갈 것을 다짐했다.

회사는 이번 행사를 계기로 ▲사업 전 과정의 투명성을 높이기 위한 상시 모니터링 강화 ▲임직원 대상 컴플라이언스 교육 프로그램 내실화 ▲컴플라이언스 체계 정비 등을 추진한다.

향후 정기적인 사내 준법 점검과 제도 개선도 이어가 내부통제 시스템의 실효성을 높이고 컴플라이언스 준수 문화를 정착시킨다는 계획이다.

신익현 LIG D&A 대표이사는 "기본과 원칙에 충실한 조직 문화를 정착시켜 글로벌 기준에 부합하는 신뢰를 쌓아 나가기 위한 당사의 쇄신 노력을 지켜봐 주시기를 부탁드린다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com