밀양시, 2026 전국 문화도시 박람회 안전 점검…관람객 안전 최우선

AI 핵심 요약beta
- 밀양시가 9일 문화도시 박람회 앞두고 안전점검했다.
- 삼문동 밀양강 둔치서 전기·가스·시설 안전을 살폈다.
- 밀양시는 경미한 사항 즉시 시정하고 보수 예고했다.
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행사 기간 안전사고 예방 체계 구축
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시와 관계기관이 박람회 개막에 앞서 밀양강 둔치 현장을 다시 한 번 꼼꼼히 살폈다.
밀양시는 2026 전국 문화도시 박람회의 안전한 개최를 위해 지난 9일 주 행사장인 삼문동 밀양강 둔치 일원에서 민관 합동 안전점검을 실시했다고 10일 밝혔다.
이번 박람회는 경상남도 9월 월간 경남픽에 선정된 행사로 10일부터 전국 37개 문화도시가 참여해 각 도시의 성과와 지역 고유 문화를 공유하는 대규모 축제로 열린다. 밀양시는 행사 기간 관람객이 크게 늘 것으로 보고 선제적인 안전관리 체계를 가동해 안전사고 예방에 나섰다.
이날 점검에는 경남도와 밀양시를 비롯해 밀양경찰서, 밀양소방서, 한국전기안전공사, 한국가스안전공사, 건축 분야 전문가 등 20여 명으로 구성된 점검단이 참여했다.
점검단은 경남도 축제·행사 안전관리 기본계획을 기준으로 야외무대와 부스 내 임시 전기설비의 적정 설치 여부, 가설 건축물과 각종 시설물의 구조 안전성, 가스와 화기 취급 실태, 소화 설비 비치 현황을 중점적으로 살폈다.
비상 대응체계 구축 상황과 긴급차량 진출입로 확보 여부, 위탁·용역 대상 시설의 안전관리 실태도 함께 점검했다.
시는 점검 과정에서 확인된 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정했다. 구조 보강이나 추가 설비가 필요한 사안은 박람회 개막 이전까지 보수·보강을 마칠 계획이다.
안병구 밀양시장은 "밀양에서 열리는 2026 전국 문화도시 박람회가 다양한 지역 문화가 한데 모여 도시의 미래 가치를 모색하는 장"이라며 "관람객이 안심하고 행사를 즐길 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협력해 행사 종료 시까지 빈틈없는 안전관리에 힘쓰겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com