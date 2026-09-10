팸텍, PLP용 유리기판 핸들링·펠티어 시스템 공개

AI 핵심 요약beta
- 팸텍은 10일 KPCA SHOW 2026서 신장비를 공개했다
- PLP용 유리기판 핸들링 로봇과 시스템을 선보였다
- 휴대형 펠티어 시스템도 론칭해 온도제어 확대했다
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대면적 유리기판 이송·정밀 제어
고온·저온 테스트까지 지원
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 검사·자동화 장비 전문기업 팸텍은 오는 11일까지 인천 송도컨벤시아에서 열리는 'KPCA SHOW 2026'에 참가해 패널 레벨 패키징(PLP)용 유리기판 핸들링 로봇·시스템(Glass Substrate Handling Robot/System)과 휴대형 펠티어 시스템(Portable Peltier System)을 선보인다고 10일 밝혔다.
KPCA SHOW 2026은 지난 9일 개막했다. 팸텍은 이번 전시에서 반도체 패키징 공정 자동화와 테스트 온도제어 분야 신규 장비를 공개했다.
PLP용 유리기판 핸들링 로봇·시스템은 대면적 유리기판을 공정 사이에서 이송하고 정밀하게 다루기 위한 자동화 장비다. 기판 이송과 위치·자세 제어, 공정 간 연계 등을 지원하며 고객사의 공정에 맞춘 자동화 시스템으로 적용할 수 있다.
팸텍은 기존 검사·자동화 기술을 바탕으로 PLP용 유리기판 핸들링 분야로 사업 영역을 확대할 계획이다. 회사 측은 반도체 패키징 기술이 고도화되고 패널 단위 대면적 기판을 활용하는 PLP 기술에 대한 관심이 커지면서 유리기판 이송·핸들링 기술의 중요성도 높아지고 있다고 설명했다.
팸텍은 이번 전시에서 'Portable Peltier System'도 공식 론칭했다. 이 장비는 펠티어(Peltier) 소자를 이용해 반도체와 전자부품의 고온·저온(Hot/Cold) 테스트에 필요한 이동형 온도 환경을 구현하는 시스템이다.
개발·평가 단계의 독립형 테스트부터 양산 공정까지 적용할 수 있다. 양산 단계에서는 고객사의 공정과 테스트 조건에 맞춰 연속식 자동화 라인에 통합할 수 있도록 맞춤형으로 구성할 수 있다.
팸텍은 반도체와 전자부품 개발 단계의 단품 평가부터 양산라인 검사까지 펠티어 기반 온도제어 기술의 적용 범위를 확대할 계획이다.
팸텍 관계자는 "이번 KPCA SHOW 2026을 통해 PLP용 유리기판 핸들링 장비와 Peltier 기반 온도제어 시스템을 고객사에 직접 소개하고 있다"며 "전시 현장에서 확인한 고객 요구를 바탕으로 실제 공정 적용과 공동개발을 확대해 반도체 장비 포트폴리오를 지속적으로 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com