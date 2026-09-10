우면산자락 서초소방학교 부지, 노인 요양센터 조성

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 9일 서초소방학교 옛 부지 지구단위계획을 수정가결했다.
- 우면산 자락 부지에 노인요양센터 조성 기반을 마련했다.
- 초고령 사회 대응 노인복지시설 확충을 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서초구 우면산 일대 옛 서초소방학교 부지에 노인요양센터가 조성된다.
10일 서울시에 따르면 지난 9일 개최된 제15차 도시·건축공동위원회에서는 이같은 내용을 담은 '(구)서초소방학교 부지 일대 지구단위계획구역 지정 및 계획' 결정안을 수정가결했다.
대상지는 경부고속도로 서초나들목(IC) 인근 우면산 자락에 있는 (구)서초소방학교 부지 일대로 이 곳은 2018년 서울소방학교가 은평구로 이전한 이후 방치돼왔다. 시는 이 곳에 초고령 사회를 대비한 노인복지시설의 공급을 위해 이번 지구단위계획을 수립했다.
지구단위계획 결정에 따라 (구)서초소방학교 부지와 기존 구립서초노인요양센터 부지를 특별계획구역으로 지정해 부족한 노인복지시설울 추가로 공급할 수 있는 기반이 마련됐다. 이번 지구단위계획 결정은 지역의 특성을 최대한 살리면서 공공토지의 합리적이고 효율적인 이용을 위한 선제적인 도시관리계획이다.
안대희 서울시 미래공간기획관은 "이번 (구)서초소방학교 지구단위계획구역 지정 및 계획 결정으로 초고령 사회에 대응한 노인복지시설 등 정책시설 도입을 체계적으로 관리할 수 있는 도시계획적 기반이 마련됐다"며 "이를 계기로 관련 정책시설의 확충이 더욱 촉진될 것으로 기대한다"고 전했다.
donglee@newspim.com