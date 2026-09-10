"AX 대전환" 외친 최태원 회장, 3개월 만에 울산 현장으로

AI 핵심 요약beta
- 최태원 SK 회장이 10일 울산 AI 데이터센터를 찾았다
- 최 회장은 울산CLX도 점검하며 AX 전환을 살폈다
- SK는 AI 인프라와 제조 AX를 전 밸류체인으로 잇는다
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AI 인프라부터 제조 AX까지 점검…'AI 풀스택' 전략 실행 가속
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 최태원 SK그룹 회장이 인공지능(AI) 데이터센터부터 정유·화학 생산시설까지 울산의 주요 현장을 잇달아 찾아 그룹의 AI 전환(AX) 추진 상황을 점검한다. 지난 6월 'AX 중심 경영 대전환'을 선언한 지 3개월 만이다.
SK그룹은 최 회장이 10일 'SK AI 데이터센터 울산'과 SK이노베이션 울산CLX(Complex)를 방문해 현장경영에 나선다고 밝혔다.
현장에는 장용호 SK이노베이션 총괄사장과 정재헌 SK텔레콤 사장, 윤병석 SK가스 사장, 김원기 SK엔무브 사장, 김종화 SK에너지 겸 SK지오센트릭 사장, 김성수 SK브로드밴드 사장, 김영식 SK에코플랜트 사장 등 주요 계열사 최고경영자(CEO)들이 동행한다.
최 회장의 이번 행보는 지난 6월 '뉴 이천포럼'에서 'AX 중심 경영 대전환'을 선언한 이후 첫 국내 AX 현장경영이다.
최 회장은 먼저 국내 비수도권 최대 규모 AI 전용 데이터센터인 SK AI 데이터센터 울산을 찾아 구축 현황을 살핀다. SK텔레콤과 SK브로드밴드, SK케미칼, SK하이닉스, SK AX 등 그룹 주요 계열사가 참여하는 프로젝트다.
SK AI 데이터센터 울산은 그룹이 전국에 15GW 규모로 추진하는 AI 인프라 구축 계획의 첫 사업지다. 내년 말 가동을 목표로 아마존웹서비스(AWS)와 함께 건설하고 있다.
SK는 울산 데이터센터를 향후 GW급으로 확장하고 영남권에 총 2GW 이상 규모의 AI 데이터센터 클러스터를 구축할 계획이다.
이어 최 회장은 SK이노베이션 울산CLX를 방문해 제조 현장의 AX 적용 상황을 점검한다. 울산CLX는 정유·화학 공정에 AI를 접목해 공정 최적화와 안전관리, 에너지 효율화를 추진하고 있다.
핵심은 AI와 현장 엔지니어의 경험을 결합한 '듀얼 브레인(Dual Brain)' 체계다. AI가 250만평에 달하는 울산CLX의 공정과 설비를 24시간 감지·분석하고 이를 바탕으로 엔지니어가 판단해 대응하는 방식이다.
SK는 향후 이를 다른 제조 사업장으로 확산할 수 있는 AX 모델로 발전시킬 계획이다.
이번 현장경영은 SK가 추진하는 'AI 풀스택 프로바이더' 전략을 실제 사업 현장에서 점검한다는 의미도 있다. AI 반도체에서 데이터센터·에너지·서비스를 거쳐 제조 현장의 AX까지 하나의 밸류체인으로 연결하겠다는 구상이다.
SK그룹 관계자는 "반도체와 AI 인프라, 제조 현장의 AX까지 모든 영역을 빈틈없이 살피며 AI 풀스택 프로바이더로서 입지를 주도해 나가겠다"고 말했다.
syu@newspim.com