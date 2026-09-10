NH투자증권, 부산서 패밀리오피스 고객 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권은 9일 부산 파크하얏트서 세미나를 열었다.
- 부산 패밀리오피스 고객과 CEO에 투자전략을 공유했다.
- 상속·증여·가업승계 등 자산관리 서비스도 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
파크하얏트 부산서 진행
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권은 패밀리오피스 가입 고객을 대상으로 한 'Exclusive Family Office Seminar'를 지난 9일 파크하얏트 부산 호텔에서 개최했다고 10일 밝혔다.
이번 행사는 부산지역 패밀리오피스 고객과 주요 기업 최고경영자(CEO)를 초청해 진행했다. 국내외 주식시장 전망과 투자 전략 등을 점검하고 부산지역 고객들과 자산관리 관련 정보를 공유하기 위해 마련됐다.
NH투자증권 패밀리오피스는 예치자산 300억원 이상의 초고액자산가 가문을 대상으로 운영하는 자산관리 서비스다. 상속·증여와 가업승계 관련 절세 전략을 비롯해 국내외 부동산, 해외 이민·유학 컨설팅 등 가문의 자산관리와 관련된 서비스를 제공한다.
이날 세미나는 ▲이혁진 NH투자증권 연구위원의 '국내 주식시장 전망 및 핵심투자 종목' ▲고민성 연구위원의 '해외주식 핵심종목(Top-Pick)' ▲이지선 소믈리에의 '세계 리더들이 선택한 와인 테이스팅' 등으로 진행됐다.
이재열 NH투자증권 WM사업부 대표는 "국내외 금융시장의 불확실성이 커진 시점에서 부산지역 리더 및 패밀리오피스 고객들과 정교한 대응 전략을 공유하게 되어 뜻깊다"며 "자산의 안정적인 승계와 미래 가치 창출을 지원하는 파트너로서 역할을 이어가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com