SKT, 말레이시아서 글로벌 통신사와 AI 전략 협의

AI 핵심 요약beta
- 정재헌 SK텔레콤 CEO가 9일 쿠알라룸푸르서 GSMA M360 아세안에 참석했다.
- 글로벌 통신사와 AI 성장 전략, AI 전환 방안을 논의했다.
- SKT는 보안 강화와 AI 네트워크 고도화 협력을 추진했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤은 정재헌 최고경영자(CEO) 대표이사가 9일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 'GSMA M360 아세안' 행사에 참석해 글로벌 통신사 리더들과 인공지능(AI) 시대 성장 전략을 논의했다고 10일 밝혔다.
GSMA가 주요 권역별로 개최하는 이번 행사에는 동아시아·아세안 지역 통신사, 테크 기업, 정책 당국 등이 참석했다. 참석자들은 AI 전환, AI 주권, 보안 강화, 신뢰할 수 있는 통신망 등 업계 현안을 다뤘다.
정 CEO는 오전에 비벡 바드리나트 GSMA 사무총장과 만나 AI 기반 통신산업의 성장 기회와 통신 인프라의 AI 중심 전환 전략을 논의했다. SKT의 AI 풀스택 전략과 정보보호 체계 강화, AI 기반 네트워크 고도화 등 디지털 신뢰 확보 방안도 함께 논의했다.
정 CEO는 말레이시아 알부카리 그룹의 투자회사 트레이드윈즈 샤이드 다니알 알부카리 이사와도 만나 양사 간 협력 기회를 발굴하기로 했다.
알부카리 그룹은 말레이시아의 항만, 자동차, 에너지, 금융, 미디어 등 국가 핵심 인프라 산업을 주도하는 기업집단이다.
오후에는 정 CEO가 일본, 말레이시아, 인도네시아, 싱가포르 등 아시아 주요 통신사 및 테크 기업 경영진과 라운드테이블에 참석했다.
참석자들은 AI 시대에 보안 강화, 기술 주권 확보, 거버넌스 재편을 통해 고객과 사회의 신뢰를 확보하는 것이 미래 경쟁력의 핵심이라는 데 공감했다.
정재헌 SKT CEO는 "AI 시대에는 기술 혁신의 속도만큼 고객과 사회의 신뢰를 얻는 역량이 기업 경쟁력을 좌우한다"며 "글로벌 통신사와 함께 디지털 신뢰 분야 협력을 구체화하고 지속가능한 AI 생태계를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.
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