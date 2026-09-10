LG CNS, 14일부터 하반기 신입사원 9개 직무에서 세 자릿수 채용

AI 핵심 요약beta
- LG CNS가 14일부터 9개 직무 신입사원 채용했다.
- AI·로보틱스 등 세 자릿수 규모로 뽑았다.
- 학사 이상이면 전공 무관 지원 가능했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
매년 상·하반기 신입사원 정기 채용...우수 인재 확보 주력
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG CNS가 AI·로보틱스 등 9개 직무에서 세 자릿수 규모의 하반기 신입사원을 채용을 진행한다.
LG CNS는 온느 14일부터 ▲AI ▲로보틱스 ▲컨설팅 ▲DX 엔지니어 ▲클라우드 AM(Application Modernization, 앱 현대화) ▲아키텍트 ▲ERP ▲스마트팩토리 ▲컨버전스 엔지니어 등 직무에서 채용을 진행한다고 10일 밝혔다.
핵심 사업분야인 AI 직무는 고객 비즈니스에 최적화된 AI 모델과 서비스를 설계·구현하는 역할을 담당한다. 금융, 공공, 제조, 물류 등 전 산업 영역에서 특화된 에이전틱 AI 서비스를 기획한다.
로보틱스 직무는 제조, 물류 등 산업 현장에 로봇을 적용하고, 차세대 로봇 기술의 현장 적용 가능성을 검증하는 등의 업무를 맡는다. LG CNS는 지난 5월 국내 기업 최초로 로봇 학습·운영 통합 플랫폼 '피지컬웍스(PhysicalWorks)'를 출시하는 등 국내 RX(로봇 전환) 분야를 선도하고 있다.
컨설팅 직무는 비즈니스 이슈를 분석해 AX/DX(디지털전환) 전략을 수립하는 업무를 수행한다. DX 엔지니어는 디지털 금융, 공공, 통신 등 다양한 산업의 핵심 시스템과 서비스를 개발한다.
이번 채용에는 IT 역량을 지닌 학사학위 이상 졸업자 및 2027년 2월 졸업 예정자라면 전공과 관계없이 누구나 지원할 수 있다. LG CNS는 9개 직무별 관련 경험과 전문성을 보유한 지원자에 대해서는 우대할 계획이다.
채용절차는 서류전형, 필기전형, 실무면접, 최종면접 순으로 진행된다. 필기전형은 '인적성검사'와 'CNS 특화검사'로 구성된다. LG CNS는 최신 기술 트렌드에 대한 관심도와 AI 활용역량을 함께 검증할 수 있는 CNS 특화 검사를 신설했다. 전 직무 공통으로 글로벌 기술·산업 트렌드에 대한 이해도를 평가하고, 지원 직무에 따라 코딩형과 기획형으로 나눠 생성형 AI 활용 역량 검사를 진행할 예정이다.
LG CNS는 매년 상·하반기 정기적으로 신입사원을 채용하고, 다수 대학과 산학협력을 지속 강화하는 등 IT 전문 역량을 갖춘 인재 풀을 지속 확대하고 있다. 최근에는 미국 샌프란시스코에서 현지 주요 대학의 석·박사 과정 우수 인재를 초청한 'LG Connect N Sync' 행사를 개최했다.
LG CNS 관계자는 "LG CNS는 AI·로보틱스 등 핵심 사업 분야에서 기술을 실제 고객 가치로 연결할 우수 인재를 확보·육성하는 데 주력하고 있다"며, "입사 후에도 신입사원들이 다양한 프로젝트 경험과 체계적인 역량 개발을 통해 각 분야의 전문가로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
raul1649@newspim.com