서울관광재단 대표이사에 김병민 전 서울시 정무부시장

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 14일 김병민 전 정무부시장을 서울관광재단 대표이사로 임명했다.
- 김 신임 대표이사는 14일부터 3년 임기를 시작했다.
- 그는 서울 관광 경쟁력 강화와 세계적 관광도시 도약을 다짐했다.
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G3 서울플랜 총괄 기획한 행정 전문가
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 서울관광재단 신임 대표이사에 김병민 전 서울시 정무부시장을 임명했다고 14일 밝혔다.
임기는 2026년 9월 14일부터 3년이다. 김병민 신임 대표이사는 서울의 관광산업 경쟁력을 높이고 서울을 세계적인 관광도시로 도약시키는 데 앞장설 예정이다.
김병민 신임 대표이사는 경희대학교 행정학 박사 학위를 취득한 행정전문가다. ▲서울대학교 공학연구원 연수연구원(2015~2017) ▲경희대학교 행정학과 겸임·객원교수(2016~2024) ▲서울시 정무부시장(2024~2026) 등을 역임했다.
특히 서울시 정무부시장 재임 당시 시정 전반에 대한 폭넓은 경험과 정책 조정 역량을 쌓았다. 'G3 서울 기획위원회'의 공동위원장으로서 '글로벌 TOP, 삶의 질 특별시 서울'이라는 비전을 제시했다. 100대 핵심과제를 담은 'G3 서울플랜'을 총괄 기획해 서울의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 미래 전략을 설계했다.
김병민 신임 대표이사는 "서울이 글로벌 TOP 3 도시로 도약하기 위해서는 세계인에게 사랑받는 관광도시로 자리매김하는 것이 무엇보다 중요하다"고 포부를 밝혔다.
또 "서울만의 매력과 콘텐츠를 세계에 알리는 도시 브랜딩을 강화하고, 야간경제 활성화 등 서울시의 주요 정책과 관광을 적극적으로 연계해 서울을 세계적인 관광도시로 만드는 데 전력을 다하겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com