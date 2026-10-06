[2026국감] 국립대병원 병상 10개 중 4개 비어…의정갈등 회복 '난항'

충북대병원, 병상 감소 폭 가장↑

70%대 유지, 제주대병원 '유일'

국립대병원 수술 건 33.6% 급감

서미화 의원 "진료 기반 확충 필요"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 지역 국립대병원 병상과 수술실 가동이 의정갈등 이전 수준을 회복하지 못하고 있는 것으로 나타났다.

6일 국회 보건복지위원회 소속 서미화 더불어민주당 최고위원이 보건복지부로부터 제출받은 자료에 따르면, 국립대병원 9곳의 평균 병상가동률은 2023년 73.6%에서 2024년 56.4%로 급락한 뒤 2025년에도 56.4%에 머물렀다.

국립대병원 병상 가동률 [자료=서미화 더불어민주당 의원실]

이는 2023년과 비교하면 17.3%포인트(p) 하락한 수준이다. 병상 10개 중 4개 이상이 비어 있는 셈이다.

병원별로도 감소세가 뚜렷했다. 2023년 대비 2025년 병상가동률 감소 폭은 충북대병원이 77.2%에서 47.4%로 29.8%p 떨어져 가장 컸다. 이어 ▲경상국립대병원 22.5%p ▲경북대병원 20.4%p ▲전남대병원 19.3%p ▲강원대병원 17.0%p 등의 순으로 감소했다.

제주대병원도 80.7%에서 72.0%로 8.7%p 하락했다. 2025년 병상가동률이 70%대를 유지한 곳은 9개 병원 가운데 제주대병원이 유일했다. 지역 국립대병원들이 비상경영을 선언하는 등 자구책을 펼쳤지만 의정갈등 이후 위축된 진료량을 회복하기에는 역부족이었던 것으로 보인다.

수술 건수 역시 급감한 뒤 회복이 더딘 상황이다. 서울대병원을 포함한 국립대병원 10곳의 수술 건수는 2023년 19만3213건에서 2024년 12만8231건으로 33.6% 급감했다. 2025년에는 14만5810건으로 일부 회복했지만 여전히 2023년보다 24.5% 적은 수준이다. 2026년 6월까지도 8만9804건에 그쳐 수술 역량의 정상화가 더디게 진행되고 있는 것으로 나타났다.

국립대병원은 지역에서 중증·응급의료와 필수의료를 담당하는 핵심 공공의료기관이다. 그러나 의정갈등 이후 병상가동률과 수술 건수가 크게 감소한 뒤 의정갈등이 봉합 수순을 밟은 2025년에도 뚜렷한 회복세를 보이지 않고 있어 지역의 중증·필수의료 진료 역량 위축이 장기화될 수 있다는 우려가 나온다.

서미화 의원은 "의정갈등과 지역의료 공백으로 위축된 국립대병원의 진료 역량을 하루빨리 회복시켜야 한다"며 "복지부는 국립대병원이 지역에서 중증·응급의료와 필수의료를 책임지는 핵심 공공의료기관으로 제 역할을 다할 수 있도록 인력 진료 기반 확충 등 실질적인 지원책을 강화해야 한다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com