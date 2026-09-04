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내년 복지부 핵심 정책 20선은…위기가구·지역의료·AI 개발 '집중'

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AI 핵심 요약

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  • 복지부가 4일 2027년 예산안을 의결했다
  • 의료급여 2조4573억원 늘어 3만명 혜택 받는다
  • 지역필수의료·AI·신약개발에 1조원 투입한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

의료급여 2조 늘어…대상자 대폭 확대
가임력 검사 인기에 지원 40만명 편성
국립대·지방의료원 강화로 지역 격차↓
신약 개발 등 보건의료 R&D에 1조 투입

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 내년도 복지부 예산이 152조4328억원에 달하는 가운데 의료급여 지원 예산 2조4573억원이 대폭 늘어 약 3만명이 추가로 의료급여 혜택을 받을 수 있게 된다. 통신비 등이 없어 일자리가 끊길 위기에 처한 국민은 생계지원금 30만원을 우선 지급받는 등 위기가구 발굴과 지원도 대폭 강화될 전망이다.

지역의 의료 격차도 해소될 전망이다. 국립대병원, 지방의료원 등 권역별 거점 공공병원 진료 역량 강화에 예산이 대폭 투입된다. 신약 개발 등에도 약 1조원이 투입돼 국민 치료 기회가 확대된다.

보건복지부는 지난 1일 2027년도 보건복지부 예산안이 국무회의에서 의결됐다고 4일 밝혔다.

◆ 내년 의료급여, 2조4573억 대폭 확대…가임력 검사 지원 대상 36만명→40만명

내년도 복지부 예산은 148조7697억원으로 2026년 본예산(137조4949억원) 대비 8.2% 증가했다. 2027년에 신설될 미래대응기금에 편성된 아동기본수당, 아이맞이지원금 등을 포함하면 152조4328억원으로 10.9% 증가한 규모다.

복지부는 내년도 주요 사업 20선으로 위기가구를 위한 복지안전매트, 장애인연금 지원 대상 확대, 청년 대상 첫 국민연금 보험료지급, 지역필수의료특별회계 도입 등을 꼽았다.

기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이]

내년도 생계급여 지원액은 기준 중위소득 역대 최대 수준인 6.70% 인상된다. 1인 가구는 현행 월 82만1000원에서 월 5만5000원이 인상돼 월 87만6000원을 받는다. 4인 가구는 월 207만8000원에서 월 13만9000원이 올라 월 221만7000원을 받게 된다.

특히, 의료급여 지원 예산은 2조4573억원이 대폭 늘었다. 기준 중위소득 역대 최대 수준인 6.70% 인상해 수급권자 3만명이 혜택을 보고 요양병원 입원환자 간병비 본인부담이 줄어든다. 

통신비 등이 없어 일자리가 끊길 위기에 처하는 등 급박한 위기 해소가 필요한 경우는 읍·면·동 현장에서 소액 생계지원금 30만원을 우선 지급한다. 근로 능력이 있는 수급자 등 빈곤층의 자립을 위해 참여자 규모를 3000명 확대하고 급여도 3.7% 인상한다.

어려운 이웃을 빈틈없이 포착하기 위해서는 '고독사위기대응시스템'을 사회적 고립 위험군까지 신속하게 찾아 보호하는 '고립통합대응시스템'으로 개편한다. 읍면동 위기가구 최초 방문상담 시 원활한 상담을 위해 식료품 등 생활물품 세트도 제공한다. 생계가 어려운 국민의 기본 먹거리를 보장하기 위해 전국에서 '그냥드림' 사업도 운영한다.

빈틈없는 아동 보호와 돌봄을 위해서는 '학대피해아동특화쉼터'를 18개소로 확대한다. 초등학생을 위해서는 여름·겨울방학동안 지역아동센터·다함께돌봄센터를 찾는 아동에게 점심과 저녁 식사를 제공한다.

건강한 임신·출산을 위해 가임력 검사와 심리상담 지원도 확대된다. 복지부는 내년 26억원을 추가 투입해 20~49세 남녀의 가임력 검사비용을 지원하는 임신 사전 건강관리사업 인원을 현행 36만명에서 40만명으로 확대하고 상담수요가 높거나 미설치된 지역의 권역 난임·임산부 심리상담센터 2개소 추가 확충을 위해 8억원을 투입한다.

장애인연금 지원대상도 늘어난다. 현행 장애인 연금은 기존에는 '중증장애인' 중에서도 3급 단일 장애 등급을 가진 장애인은 대상에서 제외됐는데, 앞으로는 장애의 정도가 심한 장애인(기존 1~3급) 전체로 지급 대상을 넓힌다. 장애인 자립생활 등을 위한 활동지원 서비스 대상도 9000명 추가해 돌봄 지원을 확대한다.

지난 3월 전국에 시행된 통합돌봄서비스도 확대되고 취약지에는 공공형 돌봄센터가 신설된다. 사는 곳에서 의료, 요양 돌봄을 받는 통합돌봄 대상은 노인에서 장애인으로 확대되고 지역 간 서비스 격차 해소를 위해 의료취약·인구감소지역은 지원단가 1.5배까지 가산된다. 노인일자리는 115만2000개에서 118만개로 2만8000개 확대될 전망이다.

청년의 일상회복과 사회참여를 위해서는 일상 회복 지원 대상을 가족돌봄, 고립은둔 등 복합적 어려움으로 일상·관계·사회참여에 어려움을 겪는 청년까지 확대해 6000명을 추가 지원한다. 내년 18세가 되는 2009년생부터는 첫 국민연금 보험료도 지급된다.

◆ 지역필수의료 특별회계 1.26조 신설…의료AI·신약 개발에 1조 편성

보건 분야에서는 지역필수의료 특별회계 1조2600억원이 신규 편성된다. 정부가 시도별 예산을 배분하고 가이드라인을 제시하면 지방정부가 지역 의료현황을 고려한 맞춤형 사업을 추진하는 방식으로 추진돼 지역 특성에 따른 의료서비스를 강화할 전망이다.

특히 국립대병원을 '5극3특 지역의료 주축병원'으로 육성한다. 지역 국립대병원이 필수의료 인력을 확보하고 장기 근무할 수 있도록 ​신규채용부터 장기재직까지 지원하고 AI를 도입해 환자안전과 진료 정밀도를 높인다.

지역·필수 의료인력을 양성 지원도 대폭 늘어난다. 내년 31억원을 투입해 지역의사선발전형 490명을 선발한다. 이들은 등록금, 교재비 등을 지원받는 대신 의무복무 지역에서 10년동안 근무해야 한다. 계약형 지역필수의사제도 11곳에서 서울을 제외한 전국으로 확대된다. 비수도권 전공의·전임의 수련수당 지원 강화를 위해서는 77억원이 추가 투입된다.

국민이 일상에서 체감할 수 있는 의료 AI 혁신을 위해서는 2467억원이 편성됐다. 일차의료(동네병원)에서도 AI를 이용해 첨단서비스를 제공할 수 있도록 132억원이 투입된다. 구급대 이송부터 적정 병원 선정까지 실시간 AI 분석을 지원하는 '응급 통합 AI 플랫폼 실증·확산(가칭)'에는 83억원이 투입된다.

기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이]

자살 예방과 중독 치료 인프라도 확충된다. 국민이 도움을 요청하는 전화를 놓치지 않기 위해 109 자살예방상담전화 인력은 150명에서 200명으로 학대되고 전국 255개 자살예방센터 인력도 967명에서 1509명으로 늘어난다. '마약청정국'의 위상을 되돌리기 위해 마약중독 치료비 지원도 올해 1000명에서 내년 1500명으로 확대한다. 권역 치료보호기관도 올해 11개소에서 내년 13개소로 늘어난다.

존엄한 죽음과 더 나은 간병서비스를 제공하기 위해서는 공용윤리위원회 지원 확대 등 연명의료결정제도 기반을 강화한다. 40억원을 투입해 중소의료기관의 연명의료결정제도 참여 활성화를 위해 공용윤리위원회 지원을 현행 15개소에서 17개소로 확대한다. 14억원을 투입해 간병인 표준교육과정, 간병서비스 실태 점검 등도 추진한다.

보건산업 분야도 강화한다. 한국 화장품 세계화를 위해 혁신 기반을 구축 지원에 45억원이 투입된다. 외국인환자 비대면진료 지원과 의료관광 통합허브 구축 추진에는 34억원이 투입된다. 신약·의료기기, 재생의료기술 개발에는 3181억원이 투입되고 AI 기본의료 연구개발에는 1276억원이 편성되는 등 국민 삶의 질 향상을 위한 제약·바이오 연구개발에 약 1조원이 투입된다.

내년 253억원을 증액해 복지와 의료 분야 현장에서 일하는 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인 준수율도 100%로 달성한다. 2개 유형 사회복지시설 종사자 인건비 전년대비 7% 증액한다. 63억원을 증액해 저연차 사회복지시설 종사자에 대한 인건비를 인상하고 377억원을 추가 편성해 각 시설별 인건비 단가에 공통처우개선율을 일괄 적용한다.

정은경 복지부 장관은 "국민의 목숨을 살리는 사회안전매트를 더 두텁게 하고, 지역사회 돌봄은 넓히면서 지역·필수·공공의료를 확충해 어디에 살든 질 높은 국민의 기본적 삶과 건강 보호에 중점을 두고 2027년 예산안을 편성했다"며 "국민의 목숨을 살리는 복지국가 구현에 보건복지부가 앞장설 수 있도록 필요한 예산을 충실히 반영하기 위해 적극 노력했다"고 설명했다.

정 장관은 "남은 국회 심의과정에서 보건복지정책이 현장에 안착될 수 있도록 꼭 필요한 예산을 차질없이 확보하겠다"라고 강조했다.

sdk1991@newspim.com

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[단독] "에이피알, 짝퉁에 당했다" [서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 글로벌 뷰티 기업 에이피알의 메디큐브 'PDRN 핑크 콜라겐 캡슐 크림'에서 수단레드가 검출됐다는 싱가포르 보건과학청(HSA) 발표는 알고 보니 에이피알의 공식 수출품이 아닌 가품 유통에서 비롯됐을 가능성이 높은 것으로 확인됐다. 에이피알이 AI 모니터링을 통해 가려낸 중국산 짝퉁. 진짜와 사실상 구별이 불가능할 정도다. [사진= 에이피알] 뉴스핌 취재를 종합하면 문제가 된 제품을 판매한 현지 업체는 에이피알의 공식 유통망에 포함되지 않은 곳으로, 유통업계에서는 이번 사태를 K-뷰티 인기에 편승한 가품 유통의 또 다른 사례로 보고 있다. 4일 에이피알에 따르면 HSA가 수단레드 미량 검출 사실을 밝힌 배치 번호는 '2E122I.2E117I'와 '2E191G.2E193G'다. 그러나 에이피알이 확인한 공식 출고 및 수출 이력상 해당 배치 번호 제품이 싱가포르로 수출된 정황은 없는 것으로 나타났다. HSA가 검사한 샘플의 판매처로 지목된 비너스 뷰티 역시 에이피알의 공식 공급 및 유통업체가 아닌 것으로 나타났다. 실제로 에이피알은 "이 업체에 해당 제품을 직접 공급하거나 수출한 사실이 없다"고 밝혔다. 뉴스핌 확인 결과 비너스 뷰티는 싱가포르 현지에서 매장 1개만 운영하는 영세 업체인 것으로 나타났다. 대형 유통망이 아닌 소규모 매장을 통해 정체불명의 제품이 흘러들어갔을 가능성에 무게가 실리는 대목이다. 유통업계 관계자는 "에이피알이 중국산 짝퉁에 당했을 가능성이 확실하다"며 "화장품 업체들이 가품 문제로 골머리를 앓고 있는 게 어제오늘 일이 아니다"라고 말했다. 실제로 에이피알은 이번 사태 이전부터 가품 유통으로 여러 차례 몸살을 앓아 왔다. 지난해 5월 에이피알은 메디큐브 공식몰에 '위조제품 관련 소비자 피해 예방 안내' 공지를 올리고 소비자 피해 예방에 나섰다. 당시 국내외 오픈마켓에서 중국산 위조제품이 유통되면서 관련 피해 상담이 3년간 450건 접수된 것으로 알려졌다. 이들 위조제품은 무단으로 메디큐브 로고를 사용하고 패키지와 용기까지 정품과 유사하게 제작해 소비자가 정품과 가품을 구분하기 어려운 수준이다. K-뷰티 전반의 위조품 문제도 심각하다는 게 업계 시각이다. 최근 아마존, 알리익스프레스 등 글로벌 온라인 쇼핑몰에서 메디큐브를 비롯해 토리든, 마녀공장, 스킨1004, 달바 등 인기 K-뷰티 브랜드를 도용한 가품이 다수 유통되고 있는 것으로 알려졌다. 가품 판매자들은 공식 판매처의 상세 페이지 이미지를 무단 도용하고 제조국을 한국으로 표기해 정품과 혼동을 유도하는 수법을 쓰고 있다. 싱가포르에서 화장품에 사용할 수 없는 성분인 수단레드가 검출되지 않았음을 보여주는 테스트 리포트. [사진= 에이피알] 에이피알은 지난달 3일 HSA의 요청에 따라 현지 공인 시험 기관에서 별도의 제품 시험을 진행했다. 에이피알 싱가포르 법인이 제출한 제품에서는 수단레드가 검출되지 않았다. 이후 같은 달 26일 HSA로부터 해당 제품의 판매 및 공급 중단 조치가 해제됐다는 통지를 받았다. 다만 수단레드가 미량 검출된 비너스 뷰티 판매 제품에 대해서는 회수 조치가 내려진 것으로 파악됐다. 에이피알 관계자는 "당사는 이번 이슈가 제기된 이후 소비자 안전을 최우선으로 고려해 아시아권 판매를 선제적으로 중단하고 관계 당국의 요청에 성실히 대응해 왔다"며 "싱가포르에서도 HSA의 요청에 따라 HSA 공인 시험 기관에서 제품 시험을 진행했고, 불검출 결과가 확인된 이후 판매 및 공급 중단 조치가 해제됐다"고 밝혔다. 이어 "특히 HSA가 검출 사실을 밝힌 샘플의 판매처로 언급된 업체는 당사가 해당 제품을 공급한 공식 유통업체가 아니며 해당 배치 역시 당사의 싱가포르 공식 수출 이력에서 확인되지 않고 있다"며 "해당 제품이 어떠한 경로로 현지에 유통됐는지 객관적인 자료를 바탕으로 사실관계를 확인하고 있다"고 설명했다. 에이피알 관계자는 "가품 여부나 진위에 대해서는 당사나 싱가포르 측에서도 확실히 확인 가능한 부분은 없다"며 안타까움을 토로했다. fineview@newspim.com 2026-09-04 06:06
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정부·軍, 호르무즈 파병 실무 착수 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정부와 군(軍)이 호르무즈 해협에 해군 군수지원함, P-8A 포세이돈 해상초계기, 폭발물처리(EOD) 전력 등을 파견하는 방안을 놓고 구체적인 실무 준비에 착수한 것으로 알려졌다. 실제 파병이 성사될 경우 2004년 자이툰부대 이라크 파병 이후 22년 만의 미국 요청에 따른 해외 파병이 될 전망이다. 다만 청와대는 "관련된 사안은 결정된 바 없다"며 "최종 결정 단계는 아니다"라는 입장을 밝혔다. 지난해 10월 1일 오전 경기 성남시 서울공항에서 열린 '건군 76주년 국군의 날 기념식'에서 해군 해상초계기(P-8A)가 전투기 호위를 받으며 비행하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] ◆국방부 "호르무즈 파병, 구체적 준비하고 있다"  복수의 군·정부 소식통에 따르면 합참과 해군은 지난달부터 호르무즈 해협 파병에 대비해 투입 전력과 작전 임무, 현지 기항지와 작전기지, 군수지원 계획을 검토해 왔다. 국방부 핵심 관계자는 "해군 전력을 호르무즈 해협에 파병하기 위한 구체적인 준비를 하고 있다"며 파병 후보 전력으로 P-8 포세이돈과 해군 군수지원함, EOD를 거론했다. 군 고위 관계자는 "현지 기항지와 작전기지 문제도 관련 국가와 협의가 이뤄지는 것으로 안다"고 전했다. 정부가 우선 검토하는 것은 전투함이 아닌 '지원 성격'의 자산이다. 해군 최신 군수지원함인 소양함(AOE-II)과 P-8A 해상초계기가 유력한 후보로 거론된다. 소양함은 원양 해역에서 작전 중인 함정에 연료·탄약·식량·부품을 보급하는 전력이다. 해군이 보유한 소양함급은 1척으로 기본 배수량 약 1만1000t급이며 만재 배수량은 약 2만3000t에 이른다. 승조원은 약 140명 규모다. P-8A는 잠수함과 수상함을 탐지·추적하는 해상초계기다. 해군은 2024년 미국에서 6대를 인수했고 지난해 7월 실전 배치를 완료했다. P-8A가 호르무즈 해협에 실제 투입되면 해군 해상초계기의 해당 해역 첫 작전 가능성이 제기된다. 이란 해군과 이란혁명수비대 해군의 고속정·잠수함 위협, 기뢰·수중 위협 가능성이 상존하는 해역이라는 점에서 감시·정찰과 항로 안전 확보 임무가 핵심이 될 것으로 보인다. 해군의 1만1000t급 군수지원함 소양함(AOE-51)이 해상에서 항해하고 있다. 정부는 호르무즈 해협 파병 후보 전력으로 군수지원함과 P-8A 해상초계기, 폭발물처리 전력 등을 검토하는 것으로 알려졌다. [사진=해군] 2026.09.04 gomsi@newspim.com ◆해군 소양함·P-8A 초계기·EOD 전력 150명 안팎 전망  EOD(폭발물처리) 전력도 함께 거론된다. 이는 항만·기항지·함정 주변에서 폭발물이나 기뢰 의심 물체에 대응하는 임무를 맡을 수 있다. 다만 EOD의 구체적 편성과 장비, 임무 범위는 공개되지 않았다. 소양함과 P-8A, 관련 지원 인력을 함께 운용할 경우 파병 규모는 최소 150명 안팎이 필요할 것이란 관측이 나온다. 실제 파병까지는 국내 절차가 남아 있다. 해외 파병은 통상 청와대 국가안전보장회의(NSC) 논의·의결과 국무회의 의결을 거쳐 국회의 동의를 받아야 한다. 이르면 이달 중 국회에 파병 동의안이 제출될 수 있다는 전망도 나온다. 국방부는 "현재 논의 중인 세부 사항에 대해서는 확인해 드릴 수 없다"며 "관련 법령에 따라 절차를 추진하는 과정에서 적절한 시점에 공개할 것"이라고 했다. 이번 검토는 도널드 트럼프 미 대통령이 최근 한국의 대이란 군사 기여 문제를 공개적으로 압박한 뒤 구체화된 것으로 해석된다. 트럼프 대통령은 지난달 한국이 이란 관련 미국의 요청을 거절했다고 여러 차례 언급했고 미국이 주한미군 약 '3만9000명'을 통해 한국을 방어하고 있다는 취지의 발언도 했다. 청와대는 당시 "한반도 대비 태세와 국내법 절차 등 제반 요인을 감안해 실질적·군사적 기여 방안을 미 측과 긴밀히 논의 중"이라고 밝혀 군사적 기여 가능성을 처음 공식 언급했다. '2026 환태평양훈련(RIMPAC)'에 참가한 연합해군 전력이 지난 7월 22일(하와이 현지시각) 하와이 제도 북부에서 해상훈련을 실시하고 있다. [사진=미 해군] 2026.09.04 gomsi@newspim.com ◆전투함보다 군수함·초계기 비전투 자산 먼저 검토 예상  정부는 이란과의 불필요한 군사적 충돌 가능성을 줄이기 위해 전투함보다 군수지원함·초계기 등 비전투 자산을 먼저 내세우는 방안을 검토하는 것으로 보인다. 다만 군수지원함과 초계기가 실제 분쟁 해역에서 작전에 들어가면 단순한 후방 지원 이상의 정치·군사적 부담이 뒤따를 수 있다. 2020년 미국의 호르무즈 해협 파병 요청 당시에 문재인 정부는 국회 동의 없이 아덴만 해역의 청해부대 작전 범위를 일시 확대하는 방식으로 대응한 바 있다. 이번에는 별도 파병안과 국회 동의 절차를 밟을 가능성이 커 정치권과 여론의 찬반 논란이 거셀 것으로 보인다. gomsi@newspim.com 2026-09-04 10:20

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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