시민단체, 박은정 남편 이종근 변호사 중수청에 고발...직권남용 등 혐의

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[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 시민단체가 박은정 조국혁신당 국회의원 남편인 이종근 변호사를 중대범죄수사청(중수청)에 고발했다.

6일 오전 시민단체 사법정의바로세우기시민행동(사세행)은 서울 중구 중수청 본청 앞에서 기자회견을 열고 이 변호사를 직권남용 권리행사방해(방조) 등 혐의로 고발한다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 2일 오전 서울 중구 중대범죄수사청에서 개청식이 끝난 뒤 관계자가 현판을 살펴보고 있다. 2026.10.02 mironj19@newspim.com

사세행은 이 변호사가 대검찰청 형사부장이던 지난 2020년 '라임자산운용 술 접대' 사건으로 수사선상에 오른 검사들에 대해 '봐주기 수사'를 했다고 주장했다.

사세행은 "이 사건 불기소 처분에 관여했던 당시 대검 형사부장은 박 의원의 배우자인 이 변호사였다"며 "공교롭게도 이 변호사는 대검 형사부장으로 부임하기 직전까지 이 사건을 수사한 서울남부지검에서 1차장검사로 근무했다"고 말했다.

또 이 변호사가 형사부장 시절 '브이글로컬 코인 사기' 사건에 관여했음에도 퇴직 후 관련자를 변호했다며 변호사법 위반 혐의로 고발했다.

gdy10@newspim.com