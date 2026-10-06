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금융노사 산별교섭 타결…임금 3% 인상·영업시간 단축 등 합의

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  • 금융노사가 6일 2026년 임금협약을 체결했다.
  • 총액임금 3.0% 인상과 청년 고용 확대에 합의했다.
  • 2027년 4월부터 은행 영업시각을 9시30분으로 늦췄다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

약 1만명 규모 청년인턴 확대·사회공헌 재원 출연
2027년 4월부터 영업개시 원칙적 9시30분으로 조정

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 금융산업 노사가 임금인상률 3.0%를 기준으로 하는 올해 산별교섭에 합의하고 청년 고용 확대와 사회공헌 강화, 영업·근무체계 개선 등에 공동으로 나서기로 했다.

금융산업사용자협의회(회장 조용병)와 전국금융산업노동조합(위원장 윤석구)은 6일 제5차 산별교섭회의를 열고 '2026년도 임금협약 및 단체협약'을 체결했다.

올해 임금협약에서는 총액임금 기준 3.0%를 인상 기준으로 정하되, 구체적인 인상폭은 각 금융기관의 경영 여건 등을 고려해 개별 노사가 결정하기로 했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 내년 4월부터 은행 점포 개점 시간이 오전 9시에서 9시 30분으로 늦춰질 전망이다. 금융권 노사가 은행 영업시간을 30분 단축하는 방안에 합의한 데 따른 것이다. 점포 문을 닫는 시간은 오후 4시로 유지된다. 사진은 29일 오후 서울 시내에 설치된 시중은행 ATM 기기 모습. 2026.09.29 yeawon2@newspim.com

임금 수준과 금융산업의 경영환경 등을 종합적으로 감안하는 한편 고용 확대와 사회공헌 등 금융산업의 사회적 역할을 강화하는 데도 협력하기로 했다.

청년 일자리 확대를 위한 방안도 합의안에 포함됐다. 금융노사는 채용과 직무교육, 일경험 기회를 확대하고 총액임금의 0.75%에 해당하는 재원을 활용해 기관별 여건에 따라 약 1만명 규모의 청년인턴 채용을 확대하기로 했다.

총액임금의 0.25% 상당액은 금융산업공익재단에 출연해 청년과 중장년층의 취·창업 지원 등 일자리 확대 사업에 활용할 예정이다. 창업 지원 분야에서는 은행권청년창업재단(디캠프)과 공동사업이나 사업 위탁 등 협력 방안을 우선 검토하기로 했다.

다만 금융공공기관은 해당 고용 확대 및 사회공헌 관련 별도 합의에서는 제외된다.

영업과 근무체계도 바뀐다. 금융노사는 현 정부의 실노동시간 단축 취지를 고려하면서도 금융소비자의 이용 편의와 금융산업의 특성을 함께 감안해 현재의 주 5일 근무체계 안에서 영업·근무 방식을 개선하기로 했다.

이에 따라 디지털 금융 확산과 고객의 금융 이용 방식 변화 등을 반영해 2027년 4월부터 은행 영업개시 시간을 원칙적으로 오전 9시30분으로 조정하기로 했다.

구체적인 운영 방식은 각 금융기관이 자체 여건에 맞춰 결정하며, 영업점 인력과 전산 시스템 등을 사전에 정비해 고객 불편을 최소화한다는 방침이다. 탄력점포와 유연근무제 활용 등에도 노사가 협력하기로 했다.

향후 주 4.5일제 등 근로시간 체계가 추가로 변경될 경우에는 고객 이용 불편 등을 종합적으로 고려해 영업시간을 다시 논의하기로 했다.

저출생 대응과 일·가정 양립을 위한 제도도 손질한다. 금융노사는 현행 근무 시작 시간을 유지하면서 직원이 주 1시간 범위에서 정해진 출근시간 이후 30분 이내 자율적으로 출근할 수 있는 '일·생활 균형 자율 출근제'를 운영하기로 했다.

다만 이 제도가 업무나 영업점 운영에 지장을 주지 않도록 기관별 운영 기준을 마련하기로 했다.

초등학교 1~2학년 자녀를 둔 직원의 근무시간 조정 제도는 2028년도 단체협약 개정 때까지 유지하기로 했다.

근로여건 개선을 위한 합의도 이뤄졌다. 금요일 1시간 조기퇴근제를 업무상 사용하지 못한 경우 해당 시간을 적립해 보상휴가로 사용할 수 있도록 제도를 보완한다.

보상휴가는 연간 최대 2일까지 적립할 수 있으며 해당 연도에만 사용할 수 있다. 사용하지 않은 휴가는 다음 해로 넘기거나 금전으로 보상하지 않는다.

금융소비자 보호와 직원 업무 부담을 함께 고려한 평가 방식도 마련했다. 금융감독원의 미스터리쇼핑 결과를 경영평가에 반영하지 않고, 은행 자체 미스터리쇼핑 결과를 근거로 임직원을 제재하지 않기로 했다.

정년 관련 법령이 개정될 경우에는 1개월 이내에 노사 실무 태스크포스(TF)를 구성해 임금 및 직무체계 개편, 인력 운영, 청년채용 방안 등을 논의하고 차기 교섭에서 후속 협의를 이어가기로 했다.

조용병 회장은 "상호 협력과 존중을 바탕으로 산별협약을 체결할 수 있도록 협조해준 윤석구 금융노조 위원장에게 감사드린다"며 "임금인상뿐 아니라 고용 확대와 사회공헌 등 금융산업의 사회적 역할을 강화하는 데 노사가 뜻을 모았다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

이어 "금융환경과 고객의 이용행태가 빠르게 변화하는 만큼 주 5일 근무체계 아래에서 영업 전 충분한 업무 준비를 통해 고객서비스의 질을 높이고 금융소비자 보호에도 더욱 충실하도록 노력하겠다"고 밝혔다.

peterbreak22@newspim.com

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"국민·장병께 죄송"...유승민 체육회장, '군 면제' 사과 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 사상 첫 4연패를 달성하고도 일부 선수의 경솔한 발언으로 뭇매를 맞은 남자 축구대표팀 파문과 관련, 유승민 대한체육회장이 국민과 국군 장병에게 공식으로 고개를 숙였다. 아시안게임 여정을 마친 한국 선수단 본단은 5일 오후 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국했다. 유승민 회장을 비롯해 이상현 선수단장, 댄스스포츠, 레슬링, 리듬체조, 스포츠클라이밍, 테니스 대표팀 등 선수단 90여 명이 함께 입국했다. 문화체육관광부와 대한체육회는 공항에서 환영 행사를 열고 16일 동안 열전을 치른 선수들을 격려했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유승민 대한체육회장. [사진=대한체육회] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 이 자리에서 유 회장은 최근 정치권으로까지 번진 축구대표팀의 병역 특례 발언 논란에 대해 직접 입을 열었다. 유 회장은 "일부 선수의 경솔한 발언으로 상처받으신 국민 여러분과 국군 장병 여러분께 체육회를 대표해서 심심한 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 앞서 아시안게임 남자 축구대표팀은 결승전에서 일본을 1-0으로 꺾고 금메달을 목에 걸었다. 아시안게임 사상 첫 4연패라는 대기록을 썼으나 우승 직후 일부 선수의 언행이 도마에 올랐다. 주장 이기혁은 경기 후 인터뷰에서 "군대 안 간다"고 웃으며 말했고 양민혁은 "군 면제라는 보상 하나만 보고 경기를 뛰었다"고 해 비판을 받았다. 막내 박승수는 라커룸에서 '전역모'를 쓴 사진을 SNS에 올렸다가 삭제했다. 병역 혜택을 지나치게 가볍게 여겼다는 여론이 비등했고 정치권에서도 제도를 재검토해야 한다는 목소리가 커졌다. 논란이 확산하자 전날 결산 기자회견에서 재발 방지를 약속했던 유 회장이 귀국 현장에서도 직접 사과에 나선 것이다. 대한축구협회 역시 국가대표 소양 및 윤리 교육을 강화해 사회적 눈높이에 맞는 품행 관리에 나서겠다고 고개를 숙였다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 21:06
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폭염·AG 뚫고...1236만명 역대 최다 관중 신기록 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026시즌 프로야구 KBO리그가 역대 단일 시즌 최다 관중 기록을 새롭게 썼다. 한국야구위원회(KBO)는 5일 전국 5개 구장에 총 9만5922명이 입장해 시즌 누적 관중 1236만2000명(평균 1만7685명)을 기록했다고 밝혔다. 지난해 세웠던 종전 최다 기록인 1231만2519명을 갈아치우며 역대 최다 관중 신기록을 수립했다. 올 시즌 프로야구는 수많은 악재를 딛고 흥행 질주를 이어갔다. 지난 8월 기록적인 폭염으로 30경기가 취소됐고, 2026 아이치·나고야 아시안게임 기간에는 주축 선수들이 대표팀에 차출되는 변수가 발생했다. 하지만 식지 않은 야구 열기는 관중 신기록이라는 결실로 이어졌다. 기록 경신 페이스는 역대급이었다. 개막 55경기 만에 100만 관중을 돌파한 KBO리그는 100만 단위 돌파 기록을 차례로 갈아치웠다. 지난 1일에는 역대 최소인 684경기 만에 1200만 고지를 밟았고 이날 699경기 만에 시즌 최종 최다 관중 기록까지 경신했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 올해 누적 관중 1206만 9596명을 기록한 지난 1일 SSG랜더스 홈구장 모습. [사진=SSG 랜더스] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 경기당 평균 관중은 1만7685명으로 지난해 동일 경기 수 대비 약 4% 증가했다. 전체 치른 경기 중 47.4%에 달하는 331경기가 매진됐으며 리그 전체 좌석 점유율은 85.2%를 기록했다. TV 시청률과 평균 시청자 수도 지난해보다 일제히 상승하며 안방극장까지 야구 열풍이 번졌다. 구단별 흥행 성적도 눈부시다. 삼성 라이온즈가 166만9050명으로 관중 동원 1위에 올랐고 LG 트윈스(157만4738명)와 두산 베어스(148만3772명)가 뒤를 이었다. 롯데 자이언츠(128만2929명), KIA 타이거즈(121만7388명), SSG 랜더스(121만3900명), 한화 이글스(112만950명)에 이어 이날 롯데를 꺾고 정규시즌 우승을 확정한 KT 위즈(100만4272명)까지 합류했다. NC 다이노스와 키움 히어로즈를 제외한 8개 구단이 100만 관중을 돌파한 것은 KBO리그 역사상 최초다. 출범 첫해인 1982년 143만여 명으로 출발한 KBO리그는 2024년 처음 1000만 관중 시대를 열었다. 이어 지난해 1200만 관중을 돌파한 데 이어 올해 또다시 신기록을 작성했다. 아직 정규시즌 잔여 21경기가 남아 있어 역대 최초의 1240만 관중 돌파를 향한 신기록 행진은 계속될 전망이다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 19:35

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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