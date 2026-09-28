금융노사, 5개월 만에 임금 3% 인상·영업시간 30분 단축 등 잠정합의

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30일 예정 2차 총파업 철회, 산별교섭 갈등 일단락

자율출근제·육아휴직 확대 등 노동환경 개선안 포함

국책은행 지방이전에는 노조 차원 강력 대응 방침 유지

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 금융권 노사가 약 5개월간 이어온 올해 산별중앙교섭에서 임금 3.0% 인상과 은행 영업시간 30분 단축 등을 골자로 한 잠정합의를 이끌어냈다. 이에 따라 오는 30일 예정됐던 금융노조의 2차 총파업도 철회되면서 총파업까지 치달았던 노사갈등은 일단락 수순에 들어갔다.

이번 합의에는 임금 인상 외에도 자율출근제와 육아휴직 대상 자녀 연령 확대, 금요일 '라스트콜' 고객마감제도 등 노동환경 개선안이 포함됐다. 다만 산별교섭과 별개로 정부의 국책은행 지방이전 추진에 대해서는 반대 입장을 유지하고 금융노조 차원의 대응을 이어간다는 방침이다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 전국금융산업노동조합(금융노조) 조합원들이 4일 오전 서울 중구 세종대로 일대에서 열린 국책은행 지방이전 저지와 주 4.5일제 도입을 촉구하는 대규모 총파업 집회에서 피켓을 들고 있다. 2026.09.04 yeawon2@newspim.com

28일 금융권에 따르면 전국금융산업노동조합(금융노조)과 금융산업사용자협의회(사측)는 이날 오전 대대표 교섭에서 산별중앙교섭 잠정합의안을 마련했다. 지난 4월 13일 첫 교섭에 들어간 지 약 5개월 만이다.

윤석구 금융노조 위원장이 지부대표자들에게 보낸 공지에 따르면 잠정합의안에는 임금 3.0% 인상과 은행 영업시간 30분 단축 등이 담겼다. 이에 따라 오는 30일로 예정됐던 금융노조의 2차 총파업도 철회됐다.

노사는 주 1시간 이내에서 하루 최대 30분까지 출근 시간을 늦출 수 있는 '일·생활 균형 자율출근제'를 신설하고, 금요일에는 '라스트콜' 고객마감제도를 도입하기로 했다.

육아휴직을 사용할 수 있는 자녀의 연령은 초등학교 6학년까지 확대하고, 초등학교 저학년 자녀를 둔 직원을 대상으로 한 근무시간 조정제도도 연장한다. 미스터리 쇼핑 결과를 경영평가에서 제외하는 등 전반적인 노동환경 개선에도 합의했다.

총파업까지 거치는 등 첨예한 갈등으로 이어졌던 양측의 산별교섭이 잠정적으로 마무리되면서 노사갈등도 해소 단계에 접어들 전망이다. 다만 2차 총파업 철회와는 무관하게 국책은행 등을 대상으로 한 정부의 지방이전 추진에는 금융노조 차원에서 적극 대응한다는 방침이다.

금융노조는 오는 29일 긴급 지부대표자회의를 열고 잠정합의안의 세부 내용을 공유할 예정이다. 이후 내부 절차를 거쳐 최종 합의 여부가 결정될 전망이다.

금융노조 관계자는 "잠정합의에 따라 30일로 예정됐던 2차 총파업은 철회한다"며 "구체적인 합의안은 지부대표자회의 이후 확정될 것"이라고 밝혔다.

peterbreak22@newspim.com