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뉴욕증시 프리뷰, 중동 긴장에 유가·금리 급등…美 주가지수 선물 '일제 하락'

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AI 핵심 요약

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  • 미국 증시 선물은 28일 개장 전 일제히 하락했다.
  • 트럼프가 이란 종전안을 거부하자 유가와 금리가 급등했다.
  • 엔비디아는 자사주 매입 확대에 상승했고 로블록스는 급락했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중동 긴장 재고조…브렌트유 106달러대
美 10년물 5.2% 넘어…금 3%·은 5% 급락
엔비디아 홀로 강세…PCE·마이크론 실적 주목

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 28일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 미국 주가 지수 선물 가격이 일제히 하락했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 종전 제안을 거부하면서 국제유가가 4% 가량 급등했고, 인플레이션 우려가 다시 커지면서 미 국채 금리도 수년 만의 최고 수준으로 치솟았다.

미 동부시간 오전 8시 55분(한국 시간 오후 9시 55분) 기준 다우존스30산업평균지수 선물은 265포인트(0.51%) 하락했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수 선물은 0.35%, 나스닥100 지수 선물은 0.55% 각각 내렸다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌]

◆ 트럼프, 이란 종전안 거부… 유가 급등

국제유가는 트럼프 대통령이 이란이 제시한 휴전 조건을 거부했다는 소식에 급등했다. 브렌트유는 배럴당 106달러대로 2% 넘게 올랐고, 미국 서부텍사스산원유(WTI)도 94달러대로 3% 가까이 상승했다.

이란은 지난주 뉴욕에서 열린 유엔총회에서 평화안을 발표하고 카타르 중재자를 통해 미국에 전달했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 지난 26일 이란의 제안을 거부했다고 확인했다. 다만 27일 인터넷매체 액시오스와의 인터뷰에서는 미국 협상단이 이번 주에도 이란과 협상을 계속할 것으로 예상한다고 말했다.

모히트 쿠마르 제프리스 이코노미스트는 "이란이 지나치게 욕심을 부렸다는 트럼프의 발언을 보면 두 가지 주요 쟁점이 여전히 남아 있다"며 "이란은 호르무즈 해협에 대한 통제권을 포기하려 하지 않고 있고, 핵 프로그램을 놓고도 양측의 입장 차이가 여전히 크다"고 말했다.

◆ 유가 뛰자 금리도 급등… 금·은 가격은 급락

유가 급등은 인플레이션과 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 우려를 다시 자극했다. 미 국채 10년물 금리는 5.2%를 넘어 2007년 이후 최고 수준에서 거래됐고, 30년물 금리는 5.5%를 돌파해 2004년 이후 최고 수준을 나타냈다. 2년물 금리도 지난주 약 17bp(1bp=0.01%포인트) 뛰었다.

LSEG에 따르면 국제유가와 월가 주가지수 선물의 60일 이동 상관관계는 지난 5월 말 이후 가장 높은 수준으로 올라갔다. 중동 분쟁 장기화에 따른 유가와 물가, 금리 상승이 주식시장에 동시에 영향을 미치면서 에너지와 주식시장의 움직임이 더욱 밀접해지고 있다는 의미다.

쿠마르는 "현재 시장은 사실상 하나의 요인에 의해 움직이고 있다"며 "유가가 금리에 영향을 주고, 금리가 모든 자산군을 움직이는 주요 요인이 되고 있다"고 말했다.

에드 야데니 야데니리서치 대표도 최근 전 세계 2년물 국채 금리가 빠르게 상승하는 것은 중동 전쟁 재격화에 따른 고유가가 물가를 밀어 올리면서 주요 중앙은행이 정책금리를 추가로 올려야 할 가능성을 반영한다고 분석했다. 그는 높은 금리가 각국의 재정적자 부담도 키울 수 있다고 지적했다.

금리 상승 여파로 금과 은도 급락했다. 이자가 붙지 않는 귀금속의 상대적인 투자 매력이 떨어진 영향이다. 금 선물은 3% 넘게 떨어졌고 은 선물은 5% 이상 급락했다.

러시아 타타르스탄 공화국 알메티예프스크 외곽의 한 유전. [사진=로이터 뉴스핌]

광산주도 동반 약세를 보였다.

금광업체 ▲골드필즈(GFI)는 프리마켓에서 13% 넘게 급락했고 ▲하모니 골드 마이닝(HMY)도 6%가량 하락했다. 세계 최대 금광업체 뉴몬트(NEM)도 4.6%가량 밀렸다.

은 관련주도 동반 하락했다. ▲실버코프 메탈스(SVM)는 7.1% ▲엔데버 실버(EXK)와 ▲헤클라 마이닝(HL)도 5~6%대 하락세를 나타냈다.

아시아 증시도 대부분 약세를 보였다. 일본 닛케이225지수는 0.73% 내렸고 한국 코스피는 2.7% 하락한 6889.74로 마감했다. 중국 CSI300지수도 2.22% 떨어졌다. 반면 유럽 증시는 장 초반 대체로 상승했다. 

지난주 뉴욕증시는 국채 금리 급등에도 기술주 강세에 힘입어 상승했다. 메타플랫폼스는 새로운 인공지능(AI) 에이전트 '뮤즈(Muse)'에 대한 기대감으로 한 주 동안 약 13% 급등했고 마이크로소프트는 4% 넘게 올랐다. 애플과 엔비디아도 각각 1% 이상 상승했다.

◆ PCE·고용에 마이크론 실적까지… 굵직한 이벤트 줄줄이

이번 주에는 주요 경제지표가 잇따라 발표된다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 연준이 10월 회의까지 두 차례 연속 기준금리를 각각 최소 25bp 인상할 가능성을 68% 반영하고 있다.

오늘은 미셸 보먼과 리사 쿡 연준 이사, 토머스 바킨 리치먼드 연방준비은행 총재의 발언이 예정돼 있으며, 연준이 선호하는 물가지표인 8월 개인소비지출(PCE) 물가지수가 30일 발표되고, 이어 10월 1일에는 미국 제조업 지표가 나온다. 2일에는 9월 비농업 고용보고서가 발표된다.

30일 장 마감 후 예정된 마이크론(MU)의 실적 발표도 시장의 관심사다. 시장에서는 회계연도 4분기 매출을 약 510억달러, 조정 주당순이익(EPS)을 31달러대 중반으로 예상하고 있다. 마이크론이 제시한 자체 전망치는 매출 500억달러±10억달러, 조정 EPS 31달러±1달러다. 시장에서는 실적이 예상치를 얼마나 웃도는지뿐 아니라 HBM4 수요와 2027년 메모리 공급, 설비투자 전망 등에 주목할 것으로 보인다.

무역에서는 미·중 정상회담 결과가 시장의 일부 부담을 덜었다. 미국과 중국은 양국이 서로 수입하는 총 600억달러 규모 상품에 대한 관세를 인하하기로 합의하고 무역 휴전을 내년 1월10일까지 연장하기로 했다.

엔비디아 로고 [사진=블룸버그통신]

 엔비디아 자사주 매입에 상승… 로블록스 5%↓

종목별로는 ▲엔비디아(NVDA)가 자사주 매입 승인 한도를 1500억달러 추가로 확대한다고 발표하면서 시장 약세에도 개장 전 거래에서 1.6% 상승했다. 이에 따라 엔비디아의 자사주 매입 승인 잔여 한도는 2350억달러로 늘었다.

▲테슬라(TSLA)는 JP모간이 3분기 차량 인도량 부진을 이유로 목표주가를 낮추면서 0.4% 하락했다. ▲메타(META)는 지난주 13% 급등한 뒤 이날 개장 전 거래에서 0.7% 내렸다.

▲로블록스(RBLX)는 제프리스가 투자 의견을 '보유'에서 '시장수익률 하회'로 낮추면서 5% 넘게 하락했다. 제프리스는 미국과 캐나다의 이용자 및 예약액 증가세가 개선되는 데 시장 예상보다 더 많은 시간과 비용이 필요할 것으로 전망했다.

koinwon@newspim.com

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한국 야구, 일본 3-1 제압 금메달 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 야구대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서 일본을 꺾었다. 아시안게임 5연패를 달성했다. 한국은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=KBO] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 앞서 한국은 지난 25일 일본과 슈퍼라운드 1차전에서 타선이 침묵해 0-5로 패했지만, 이날 결승전에서 승리해 완패를 설욕했다. 이날 승리의 주역은 단연 선발로 나선 곽빈이다. 곽빈은 6.1이닝 동안 111개의 공을 던지며 4피안타 2사사구 9탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다. [서울=뉴스핌] 곽빈이 지난 17일 아시안게임 대표팀 소집 후 연습에서 몸을 풀고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 곽빈은 6회까지 이미 92개의 공을 던졌지만 7회에도 마운드에 올라가 투구를 이어갔다. 하지만 7회 1사 1, 2루 상황에서 3루수 사토 유키에게 적시타를 맞았다. 한국 벤치는 곽빈을 내리고 조병현을 대신 올렸다. 곽빈은 아쉬움을 감추지 못하며 마운드를 내려갔다. 곽빈은 지난 21일 처음 치른 대만과 조별리그 경기에서 6이닝 무피안타 2사사구 10탈삼진 무실점을 기록하며 승리를 챙겼다. 한국 야구 국가대표 류지현 감독은 가장 중요한 일전에 곽빈을 선발로 내세웠다. 곽빈은 100개가 넘는 혼신의 역투를 펼쳤지만, 이날 승리를 챙기지는 못했다. 이날 한국 타선은 초반부터 여러 차례 득점 기회를 맞았지만 이를 살리지 못했다. 2회 먼저 1점을 냈지만 7회까지 추가득점에 실패했다. 그 사이 7회 일본에 1-1 동점을 허용했다.  [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=대한체육회] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 8회초 타선이 다시 집중력을 발휘했다. 김지찬의 2루타, 조형우의 희생번트, 김주원의 볼넷으로 만들어진 1사 1, 3루 상황에서 이번 대회 내내 부진했던 김도영이 내야 안타를 쳤고, 3루 주자가 역전 득점을 기록했다. 이어 문보경(LG)이 적시타를 날려 2루 주자 정준재를 홈으로 불러들여 3-1까지 달아났다. 8회말 김지찬 실책 속에 1사 2루 위기에 놓인 한국은 박영현을 기용했다. 박영현은 8회말 위기를 실점 없이 막아냈다. 9회에도 마운드에 올라 2사 이후 볼넷에 안타로 1,2루 실점위기에 놓였지만, 시바사키 마사토를 삼진으로 잡으며 경기를 끝냈다. 아시안게임 통산 7번째 금메달을 따낸 한국은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 5연속 아시아 정상에 올랐다. LG 김영우, 한화 문현빈, SSG 조형우 정준재, 삼성 배찬승 이재현, KT 소형준 오원석, 롯데 최준용 김진욱, KIA 김도영 성영탁 박재현, 두산 최민석 박준순, 키움 김건희까지 이번 우승으로 병역 혜택을 받게 됐다. willowdy@newspim.com 2026-09-27 23:18
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女 핸드볼, 일본 꺾고 8년 만의 금메달 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 핸드볼이 일본을 꺾고 8년 만에 아시안게임 정상에 복귀했다. 이계청 감독이 이끄는 한국은 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전에서 일본을 27-23으로 제압했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자핸드볼 국가대표. [사진=대한체육회] 2026.09.19 psoq1337@newspim.com 한국은 6전 전승, 승점 12로 금메달을 확정했다. 일본은 5승 1패(승점 10)로 은메달, 중국은 4승 2패(승점 8)로 동메달을 차지했다. 이번 대회 여자 핸드볼은 7개 팀이 한 차례씩 맞붙는 풀리그 방식으로 진행됐다. 한국과 일본은 나란히 5연승을 거두며 최종전에서 사실상의 금메달 결정전을 치렀다. 한국은 초반부터 주도권을 잡았다. 경기 시작 2분 만에 페널티 스로우로 먼저 실점했지만 류은희와 권한나의 연속 득점으로 곧바로 역전했다. 전반 9분에는 전지연이 수비에서 공을 빼앗은 뒤 김보은의 속공 득점으로 연결하며 6-3까지 달아났다. 일본이 골키퍼를 빼고 필드 선수를 추가하는 파워 플레이로 반격했지만, 한국은 굳건했다. 수비 성공 후 골키퍼 박새영이 빈 골문을 향해 직접 득점하며 9-7을 만들었다. '원포인트 골키퍼' 정진희도 교체 투입된 뒤 7m 스로우를 막아내며 힘을 보탰고, 한국은 전반을 16-12로 앞선 채 마쳤다. 후반 일본의 추격이 거셌다. 한국은 한미슬이 2분 퇴장을 세 차례 받아 코트를 떠나는 악재 속에서 24-22까지 쫓겼다. 그러나 승부처에서 다시 집중력을 발휘했다. 일본이 류은희를 중심으로 한 공격을 견제하자, 전지연과 강은혜가 득점을 보탰다. 박새영은 일본의 속공을 연달아 막아냈다. 류은희도 결정적인 득점을 추가하며 승기를 굳혔다. 이후 한국은 끝까지 리드를 지켜 27-23으로 경기를 마무리했다.  박새영은 전반에 7개와 후반 5개를 합쳐 12번이나 골을 막아 방어율 41％로 금메달 획득에 혁혁한 공을 세웠다. 베테랑 류은희도 이날 6골을 넣으며 힘을 보탰다.  이로써 한국은 2022 항저우 아시안게임 결승에서 일본에 19-29로 패했던 아픔도 씻어냈다. 한국 여자 핸드볼이 아시안게임 금메달을 차지한 것은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만이다. 여자 핸드볼이 정식 종목으로 채택된 1990 베이징 대회 이후 한국은 이번 대회까지 통산 8번째 금메달을 수확했다. football1229@newspim.com 2026-09-27 20:04

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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