뉴욕증시 개장 전 특징주...엔비디아·엑손모빌↑ VS 메타·뉴몬트·마벨테크놀로지↓

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 28일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 국제유가와 미 국채 금리 상승, 인공지능(AI) 관련주 약세, 자사주 매입 등의 영향으로 주요 종목의 주가가 움직이고 있다.

엔비디아는 1500억달러 규모의 자사주 매입 한도 확대와 새로운 AI 안전 소프트웨어 발표에 힘입어 1% 안팎 상승했다. 국제유가가 급등하면서 옥시덴털페트롤리엄과 코노코필립스, 엑손모빌, 셰브런 등 에너지주도 강세를 보였다.

반면 메타플랫폼스는 지난주 약 13% 급등한 뒤 AI 관련주 전반의 약세 속에 3% 가까이 하락했다. 미 국채 금리 상승으로 금값이 급락하면서 뉴몬트도 4% 넘게 밀렸다. 유가 상승에 따른 항공유 비용 부담 우려로 주요 항공주도 약세를 나타냈다.

아제르바이잔 스테이트 오일의 원유 저장 시설 [사진=블룸버그]

▶ 상승 종목

◆ 엔비디아(NVDA)

엔비디아는 개장 전 거래에서 1% 안팎 상승했다.

기술주와 반도체주가 전반적으로 약세를 보이는 가운데 엔비디아는 이날 새로운 AI 안전 소프트웨어를 공개하고 자사주 매입 승인 한도를 1500억달러 추가로 확대한다고 발표하면서 상승세를 나타냈다.

반면 마벨테크놀로지(MRVL)는 3% 가까이 하락했고 어드밴스드마이크로디바이시스(AMD)도 2%대 후반 약세를 보였다.

◆ 옥시덴털페트롤리엄(OXY)·코노코필립스(COP)·엑손모빌(XOM)·셰브런(CVX)

국제유가 급등에 에너지주가 강세를 보였다.

미국 서부텍사스산원유(WTI)이 배럴당 90달러대 중반까지 오르면서 옥시덴털페트롤리엄과 코노코필립스, 엑손모빌, 셰브런 등 주요 석유업체들이 개장 전 거래에서 1~2%대 상승세를 나타냈다.

▶ 하락 종목

◆ 메타플랫폼스(META)

메타플랫폼스는 개장 전 거래에서 3% 가까이 하락했다.

메타 주가는 개인용 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'와 관련한 잇단 발표에 힘입어 지난주 약 13% 급등했지만 이날 AI 관련 종목이 전반적으로 약세를 보이면서 하락세로 돌아섰다.

◆ 뉴몬트(NEM)

금광업체 뉴몬트는 개장 전 거래에서 4% 넘게 하락했다.

글로벌 채권 금리가 상승하면서 금 가격이 3% 넘게 떨어진 것이 주가에 부담을 줬다. 미 국채 10년물 금리가 5.2%를 넘어서는 등 채권 금리가 오르면서 이자를 지급하지 않는 금과 같은 자산에 대한 투자 수요가 약해졌다.

◆ 유나이티드항공(UAL)·아메리칸항공(AAL)·사우스웨스트항공(LUV)·델타항공(DAL)

국제유가 상승에 따른 항공유 비용 부담 우려로 주요 항공주가 일제히 약세를 보였다.

유나이티드항공과 아메리칸항공을 비롯해 사우스웨스트항공과 델타항공도 개장 전 거래에서 하락했다.

◆ 마벨테크놀로지(MRVL)·AMD(AMD)

기술주와 반도체주 전반이 약세를 보이면서 마벨테크놀로지는 개장 전 거래에서 3% 가까이 하락했고 AMD도 2%대 후반 내렸다.

koinwon@newspim.com