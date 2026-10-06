[2026 국감] 조현 "우크라이나 사과 메시지...우리 수준과는 차이 있어"

"사과 포함된 메시지 받아...대사 소환 등 검토"

"포로 송환 대가로 무기지원 약속한 바 없어"

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 조현 외교부 장관은 북한군 포로 송환 과정에서 발생한 우크라이나와의 외교 갈등과 관련해 우크라이나로부터 '사과의 말이 들어 있는 메시지'를 받았지만 기대에 미치지 못하는 수준이라고 밝혔다.

조 장관은 6일 국회 외교통일위원회의 외교부 국정감사에서 우크라이나가 북한군 포로 송환 사실을 일방적으로 공개한 것에 대해 사과했느냐는 이기헌 더불어민주당 의원의 질의에 "없다고는 말씀 못 드리겠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 조현 외교부 장관이 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위윈회의 외교부 등에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.10.06 jk31@newspim.com

조 장관은 이어 "(우크라이나의 메시지는) 저희가 생각하는 수준과 차이가 있다"며 "주우크라이나 한국대사 소환을 포함한 대응을 검토하고 있다"고 말했다.

조 장관은 북한군 포로를 한국으로 송환하는 대가로 우크라이나에 무기 지원 등의 약속을 했느냐는 질의에 "전혀 없다"면서 "자유민주주의 체제를 지켜 나가는 게 얼마나 중요한지를 일관되게 설명해왔다"고 강조했다.

조 장관은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 북한군 포로 송환을 사실을 유엔총회 연설에서 공개한 이유가 무엇인지 묻는 질의에 "개인적 의견"임을 전제로 "자유민주주의 국가로서 맞는 행동을 했다는 걸 유엔에서 밝히고 싶어 그런 것 아닌가"라고 추측했다.

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