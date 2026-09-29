[뉴스분석] 인도주의 '北 포로 송환' 외교 갈등...한-우크라 진실공방 점입가경

AI 핵심 요약beta
- 젤렌스키 대통령이 23일 북한군 포로 한국행을 공개했다
- 한국과 우크라이나는 비공개 합의 여부를 두고 맞섰다
- 외교부는 28일 우크라이나 대사를 초치해 항의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'비공개 범위'에 대한 양측의 해석 차이 가능성
우크라 "北 포로 한국행 자체는 공개되어야"
국제지원 유도하려는 젤렌스키 정치적 의도도
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 지난 23일 유엔 총회 연설을 통해 북한군 포로 2명의 한국행 사실을 공개한 것을 두고 벌어지는 한국과 우크라이나의 진실 공방이 점입가경이다.
우크라이나가 포로 송환 사실을 비공개하기로 합의한 적이 없다는 입장을 밝히자 청와대는 비공개 합의를 부인한 것은 '허위 공보'라고 맞섰다. 외교부는 28일 주한 우크라이나 대사를 초치해 "우크라이나가 거짓 사실을 발표해 양국 정부 간 신뢰를 심각하게 훼손하고 우호 관계에 지장을 초래하는 행위를 저질렀다"고 항의했다.
인도주의적 차원에서 이뤄진 북한군 포로 송환이 닷새 만에 양국 간의 심각한 외교 갈등으로 비화했다. 특히 북한군의 파병 이후 북·러 군사협력에 대응해야 하는 공동의 이해 관계를 가진 한국과 우크라이나가 충돌한 것은 전 세계의 관심을 집중시키고 있다.
◆'비공개 범위'에 대한 이해 차이 가능성
북한군 포로 송환 비공개 합의 여부에 대해 양측 간 주장이 엇갈리고 있지만 정황상 한국이 비공개 처리 방침을 전달한 것은 분명해 보인다. 한국은 북한에 있는 가족 보호와 비밀 유지를 위해 포로 송환과 관련된 문제를 매우 신중하게 다뤄왔기 때문이다. 북한과의 대화 분위기 조성을 위해 공을 들이고 있는 것도 비공개 원칙 유지 이유 중 하나다.
젤렌스키 대통령이 포로 송환 사실을 전격 공개한 것은 '비공개 범위'에 대한 한국과 우크라이나의 이해 차이에서 비롯됐을 가능성이 있다. 우크라이나가 합의를 고의로 깼다기 보다 양국이 '무엇을 비공개하기로 했는지'를 다르게 이해했을 수 있다는 것이다.
한국이 말하는 비공개의 범위는 포로들이 한국에 도착했다는 사실은 물론 시점과 송환 경로, 포로들의 현재 신원 등이 포함된 것으로 보인다. 반면 우크라이나는 송환 세부 사항 송환 경로 등은 공개하지 않을 수 있지만 이들이 최종적으로 한국에 인도됐다는 사실 자체는 공개할 수 있어야 한다는 입장이다.
우크라이나는 러시아와의 전쟁에서 포로 문제를 매우 중요한 국가 의제로 다루고 있다. 우크라이나 대통령실 관계자는 "포로와 관련한 사항을 숨기는 것 자체가 잘못이며, 우크라이나 국민은 포로 문제에 대해 무슨 일이 일어나는지 알 권리가 있다"고 밝힌 바 있다. 또 이번 일이 발생한 직후 드미트로 리트빈 대통령실 소통 담당 보좌관은 "특정 포로가 어디로 보내지는지를 숨기는 것은 옳지 않다"고 반박하기도 했다.
우크라이나가 젤렌스키 대통령 연설 직전 포로 송환 사실을 공개할 것이라고 한국 측에 통보하고 한국은 공개하지 말라는 입장을 전달했다는 보도도 양측이 비공개 범위를 놓고 다른 해석을 했다는 분석을 뒷받침한다.
◆젤렌스키의 '정치적 의도'
한국의 반대에도 불구하고 젤렌스키 대통령이 포로 송환 사실을 공개한 것은 다분히 정치적이다. 젤렌스키 대통령은 유엔총회라는 무대에서 러시아에 대한 북한의 군사 지원을 부각시키려 한 것으로 보인다.
실제로 그는 연설에서 북한 병사들이 전쟁에서 러시아를 위해 희생되고 있으며 북한이 자국 병사들을 화폐처럼 이용한다고 비난했다. 젤렌스키 대통령에게는 북한군 포로의 한국행 공개가 북·러 군사협력의 증거이자 우크라이나의 인도주의적 행동을 보여주는 외교적 자산이었던 셈이다.
젤렌스키 대통령의 폭로는 국제 사회의 우크라이나 지원을 촉구하기 위한 목적도 있어 보인다. 북한군 포로 송환 사실을 공개함으로써 러시아의 외국인 병력 동원 문제를 이슈화하고 국제적 관심과 지원을 유도하려는 의도가 있어 보인다.
우크라이나의 거듭된 방공무기 지원 요청을 받아들이지 않고 있는 한국을 압박하려는 의도가 포함된 것으로 보인다는 분석도 있다. 우크라이나는 한국이 분쟁의 직접적인 이해 당사자라는 점을 부각시키고 북한군 포로를 한국으로 송환한 것에 대한 대가로 방공무기 지원을 이끌어 내려했을 가능성이 있다.
하지만 젤렌스키 대통령이 어떤 의도를 가졌든 포로 송환 공개의 결과는 우크라이나에 도움이 되지 않는 쪽으로 흘러가고 있다. 한국 정부가 이번 일을 '신뢰 위반 행위'로 규정한 것은 한국을 포함한 우방국의 지원을 절실히 필요로 하는 우크라이나에게는 큰 타격이 될 수 있다.
특히 이번 일은 북한과의 대화 분위기 조성을 위해 국내 비판을 무릅쓰고 대북 유화 메시지를 보내고 있는 이재명 대통령을 곤경에 빠뜨렸다는 점에서 한국과 우크라이나의 협력은 더욱 어려워졌다.
정부의 한 소식통은 "정부가 '허위 공보' '신뢰 훼손' '추가 대응 조치 검토' 등의 표현으로 우크라이나를 강도 높게 비판한 것은 향후 공격 무기든 비살상 무기든 우크라이나 무기지원 문제에 대해 더욱 경직되고 신중한 태도를 갖게 될 것이라는 예고나 마찬가지"이라고 지적했다.
opento@newspim.com