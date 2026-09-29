[오늘의 정치일정] 9월 29일(화)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 28일 국무회의와 민관합동 점검회의를 연다
- 민주당과 국민의힘은 예산협의·위령탑 참배 등 바쁘다
- 국방위 전체회의·각종 토론회로 정치권 일정이 집중됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:00 2026년도 제42회 국무회의 (청와대 본관)
15:00 메가프로젝트 제3차 민관합동 점검회의
<외교부>
-장관
10:00 국무회의
15:00 TCS 신임 사무총장단 접견
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
10:00 국무회의
13:30 국가안보전략연구원 2026 NK포럼 축사
<국방부>
-장관
15:00 국방위원회 전체회의
-차관
10:00 국무회의
<국가보훈부>
-장관
10:00 보훈단체장 간담회
14:00 다부동전투 전승기념행사
<더불어민주당>
-김민석 당대표
05:00 [풀단 취재] 새벽 민생일정 ⑤ 양천구 신정차량기지 현장 방문
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
08:00 미래대응기금 관련 당정협의 / 국회 의원회관 306호
10:00 2026 더불어민주당 서울 예산정책협의회 / 국회 본관 당대표회의실
14:00 2026 더불어민주당 경남 예산정책협의회 / 국회 본관 당대표회의실
15:30 공천혁신단 출범식 / 국회 본관 당대표회의실
16:30 사회적 약자 기본권 강화 TF 출범식 / 국회 본관 당대표회의실
-한병도 원내대표
08:00 미래대응기금 관련 당정협의
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
10:00 2026 더불어민주당 서울 예산정책협의회
14:00 2026 더불어민주당 경남 예산정책협의회
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
11:05 천안함 46용사 위령탑 참배 (천안함 46용사 위령탑 / 인천 옹진군 백령면 연화리 958-1)
11:50 해병대 제6여단 방문 (해병대 제6여단 / 인천 옹진군 백령면)
16:00 의원총회 (국회 본관 예결위회의장)
-정점식 원내대표
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
10:00 고동진 의원 주최 <'AI시대에 부응하는 원자력, 원자력 정책이 나아가야 할 방향은 무엇인가?' 정책토론회>(국회 의원회관 제1세미나실)
10:00 엄태영 의원 등 주최 <식량안보와 종자주권 확보를 위한 국내 종자산업 지원강화 방안 토론회>(국회 의원회관 제3세미나실)
11:00 국민의힘 정책위・김소희・강선영 의원 주최 <'군 주요시설 중국산 전기차 출입, 이대로 괜찮은가?' 토론회>(국회 본관 245호)
14:00 정동만 의원 주최 <동남권 양성자 치료센터 구축을 위한 토론회>(국회 의원회관 제3간담회의실)
16:00 의원총회(국회 본관 예결위회의장)
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
통상 일정
-천하람 원내대표
11:00 군 주요시설 중국산 전기차 출입, 이대로 괜찮은가? 토론회/ 국회 본관 245호
15:00 국방위원회 전체회의/ 국회 본관 419호
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
18:35 국회방송 국회라이브6 파워인터뷰 출연
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:30, 의원총회 및 국정감사상황실 현판식 (본관 224호)
18:02, KBS라디오 <뉴스레터K> 출연
-김준형 원내대표
09:30, 의원총회 및 국정감사상황실 현판식 (본관 224호)
12:00, MBC라디오 <손석희의 12시> 출연