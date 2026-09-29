CJ프레시웨이 식봄, 매주 하루 농·수산물 특가 '우주초특가'

AI 핵심 요약beta
- 식봄이 29일 외식사업자 원가 부담 완화용 특가를 시작했다
- 첫 품목은 쌀로 첫 구매자는 3만원대에 살 수 있다
- 재구매자는 4만원대 구매 가능하며 정기 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 식자재 오픈마켓 '식봄'이 외식사업자의 원가 부담을 덜기 위해 매주 하루 농·수산물 한 품목을 특가로 파는 '우주초특가'를 운영한다.
우주초특가는 식봄 메인 페이지 '오늘특가' 코너에서 진행하는 정기 할인 이벤트다. 외식업장에서 자주 쓰는 식자재를 중심으로 구성하며, 첫 상품은 쌀값 상승을 고려해 쌀로 정했다. 이벤트는 29일 하루 열린다.
혜택은 구매 이력에 따라 다르다. 첫 구매 고객은 정상가 6만원대인 '온미' 한 포대를 30% 할인 주문 쿠폰과 1만1500원 상당의 상품 쿠폰을 적용해 3만원대에 살 수 있다. 1인당 한 포대까지다. 재구매 고객은 10만원 이상 구매 시 주문 쿠폰을 적용해 햅쌀 '배달메' 한 포대를 4만원대에 살 수 있다. 1인당 최대 10포이며 총 2000포를 선착순 판매한다.
식봄은 이번 쌀 특가를 시작으로 이벤트를 정기적으로 이어갈 계획이다. CJ프레시웨이 직배송 상품도 포함된다.
식봄 관계자는 "쌀값이 올라도 손님을 생각해 밥값을 쉽게 올리지 못하는 사장님들의 고민에 공감해 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 외식업장에 꼭 필요한 식자재를 합리적인 가격에 제공하겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com