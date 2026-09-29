식약처, '마약류 회색지대' 세미나 개최…"처벌·재활 넘어 선제적 예방으로"

AI 핵심 요약beta
- 식약처가 29일 국회도서관서 마약류 조기개입 세미나를 연다.
- 학교 밖 청소년·군인 등 회색지대 위험군 대책을 논의한다.
- 오유경 처장은 조기발견과 예방 중심 정책 전환을 강조한다.
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"예방·선제 정책 나아가야"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 학교 밖 청년 등 마약류 중독 위험군에 대해 조기 개입 방안을 논의하는 세미나가 열린다.
식품의약품안전처는 29일 오후 2시 국회도서관 소강당에서 '마약류 회색지대, 어떻게 발견하고 개입할 것인가'라는 주제로 세미나를 개최한다고 밝혔다.
이번 세미나는 군인, 청소년 상담 전문가, 의사, 재활전문가 등 각 분야 전문가와 식품의약품안전처, 전진숙 의원실이 한자리에 모여 '학교 밖 청소년', '군인', '약물대체사용자' 등 회색지대(마약류 중독 재활의 사각지대) 마약류 중독 위험군에 대한 조기개입 방안 등을 다각도로 논의하기 위해 마련된다.
김혜선 강원대학교 교수는 '마약류 회색지대, 어떻게 발견하고 조기개입할 것인가?'를 주제로 발제를 진행한다. 오인목 국군병원 정신건강의학과 과장, 김정희 청소년상담복지센터 센터장, 김현정 한국마약퇴치운동본부 중독재활팀 팀장, 한부식 김해리본하우스 시설장의 세션 발표도 이어진다.
김선춘 국립과학수사연구원 교수, 김호중 순천향대 부천병원 응급의학과 교수, 전진숙 의원실 선임비서관, 식품의약품안전처 마약예방재활팀은 발제자들과 함께 참여해 우리 사회의 회색지대인 '학교 밖 청소년'과 '군인' 등 사법(처벌)-치료-재활 서비스 체계 밖에 있는 회색지대의 문제점을 진단하고 이를 극복하기 위한 실질적인 대안을 모색한다.
오유경 식약처장은 "그동안 불법 마약류의 유통과 범죄를 차단하고 적발된 사람에 대해서는 법과 제도에 따라 치료·재활의 기회를 제공하는 데 많은 노력을 기울여 왔다"며 "이제는 한 걸음 더 나아가 위험을 조기에 발견하고 적절한 도움으로 연결하는 예방적이고 선제적인 정책으로 나아갈 때인 만큼 이번 세미나가 대한민국이 가야 할 길을 제시하는 뜻깊은 기회가 될 것"이라고 강조할 예정이다.
sdk1991@newspim.com