셀트리온, 'CPHI 2026' 참가…신약·CDMO 파트너링 확대

AI 핵심 요약beta
- 셀트리온은 29일 CPHI 2026 참가를 밝혔다.
- 항암·비만·자가면역 신약 협력처를 찾는다.
- 공급망 다변화와 CDMO 파트너링도 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온은 다음 달 6일부터 8일(현지시간)까지 이탈리아 밀라노에서 열리는 '2026 세계 제약·바이오 전시회(CPHI 2026)'에 참가한다고 29일 밝혔다.
CPHI는 의약품 생산과 공급망, 위탁개발생산(CDMO), 전략적 제휴 등 제약·바이오 산업의 사업 협력을 논의하는 글로벌 전시회다. 올해 행사에는 170여개국 2400여개 기업을 대표하는 6만명 이상의 업계 관계자가 참가한다.
셀트리온은 이번 행사에서 신약 개발 분야의 글로벌 파트너링에 나선다. 특히 항암과 비만·대사질환, 자가면역질환 등을 중심으로 협력할 기업을 발굴해 신약 파이프라인 확대를 모색한다.
의약품 제조·공급 분야에서는 해외 원부자재 공급 및 위탁생산(CMO) 분야의 기존 협력사와 사업 논의를 이어가는 동시에 신규 협력사를 발굴한다. 이를 통해 공급망을 다변화하고 원가 경쟁력을 높인다는 계획이다.
CDMO 사업을 위한 파트너링도 진행한다. 셀트리온은 항체 바이오의약품 개발 및 생산 역량을 활용해 잠재 고객사와 사업 협력 기회를 모색할 예정이다.
셀트리온은 지난 2022년부터 5년 연속 CPHI에 단독 부스를 마련하고 있다. 올해는 약 46평 규모의 부스를 설치하고 전용 미팅룸과 라운지를 활용해 잠재 고객사 및 협력사들과 비즈니스 미팅을 진행한다.
셀트리온 관계자는 "기존 사업의 공급 경쟁력을 강화하는 동시에 CDMO 수요 대응과 차세대 신약 파이프라인 협력을 추진할 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com