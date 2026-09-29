케이엔에스, 전장용 자동화 설비 후속 수주

AI 핵심 요약beta
- 케이엔에스가 29일 국내 1차 협력사서 자동화 설비를 추가 수주했다
- 이번 후속 수주로 해당 고객사향 누적 수주액은 약 70억원이다
- AI 비전검사 기반 풀 자동화 라인으로 공급을 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 무인 자동화 전문기업 케이엔에스가 국내 글로벌 완성차 1차 협력사로부터 전장 부품용 자동화 설비 추가 수주에 성공했다고 29일 밝혔다. 이번 후속 수주를 포함해 해당 고객사향 누적 수주액은 약 70억원이다.
케이엔에스는 올해 초 같은 고객사향 설비 공급을 완료했다. 해당 고객사는 국내외 완성차 및 전기차 업체에 차량용 전장 부품을 납품하는 1차 협력사로, 최근 최전방 고객사향 공급 물량이 증가하면서 추가 발주로 이어졌다.
회사에 따르면 다크팩토리와 인공지능(AI) 스마트팩토리 등 피지컬 AI 기반의 무인 자동화 도입이 확대되는 추세가 배경이다. 케이엔에스는 초소형 부품의 정밀 조립과 AI 기반 비전 검사 분야에서 기술력을 갖추고 있으며, 복잡하고 정교한 작업이 요구되는 생산공정의 자동화 수요에 대응하고 있다.
자동화 설비는 소재 투입부터 정밀 조립, AI 비전 검사, 완제품 이송·적재까지 전 공정을 아우르는 '풀 자동화 라인' 형태로 제공된다. 개별 공정을 연계해 생산 전반의 인력 개입을 줄일 수 있어 무인 생산체계 구현을 지원한다.
케이엔에스는 기존 이차전지 분야에서 최근 로봇·자율주행용 센서, 데이터센터 등 첨단산업향으로 설비 공급을 확대하고 있다. 제품과 부품의 소형화·집적화가 진행되면서 정밀 조립과 품질 검사를 자동화하는 기술의 중요성이 높아지고 있기 때문이다.
케이엔에스 관계자는 "모빌리티 분야 주요 고객사로부터 후속 발주가 이어지고 있다는 것은 당사 설비의 기술력과 품질 경쟁력을 입증하는 성과"라며 "앞으로도 무인 자동화와 다크팩토리 구축 추세에 맞춰 공급 범위를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com