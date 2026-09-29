靑 "지뢰사고 현장조사, 李대통령 유엔 연설과 전혀 관련 없어"

AI 핵심 요약beta
- 청와대가 29일 서부전선 DMZ 지뢰 사고 현장조사 지연 의혹을 반박했다.
- 군의 현장조사는 유엔총회 기조연설과 무관한 군사 판단이었다고 밝혔다.
- 합참은 북한군 지뢰일 가능성이 매우 높다고 판단했다.
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대는 29일 서부전선 비무장지대(DMZ)에서 발생한 지뢰 폭발사고와 관련해 정부가 이재명 대통령의 유엔총회 기조연설을 의식해 현장조사 등을 미뤘다는 일각의 의혹에 "이번 지뢰 사고에 대한 군의 현장조사는 대통령의 유엔연설과 전혀 관련이 없다"고 반박했다.
청와대는 "군의 현장조사는 합참과 유엔사가 현장지휘관들의 건의를 고려해 순전히 군사적 판단에 의해 계획하고 결정한 것"이라고 설명했다.
합동참모본부는 전날인 28일 합동현장조사 중간결과 브리핑을 갖고 "현재까지 현장조사를 토대로 종합 판단한 결과 이번 지뢰 폭발 원인은 북한군의 지뢰 때문일 가능성이 매우 높다고 판단했다"고 밝혔다.
그러나 일각에서는 군의 현장조사가 사고 발생 이후 상당한 시일이 흘러 진행된 것에 의문을 표했다. 배준영 국민의힘 의원은 지난 26일 자신의 페이스북에 "지뢰로 국군의 발목이 절단된 사고가 5일이 지났다. 하지만 현장 감식은 없었다"며 "혹시 이 대통령의 23일 유엔 연설과 관련이 없느냐. 유엔에서 북한에 대한 제재 완화를 역설하는데 지뢰 사건의 범인이 북한으로 밝혀진다면 연설이 설득력이 없어질 것을 우려한 것은 아니냐"고 주장했다.
the13ook@newspim.com