푸라닭 치킨, 캄보디아 1호 매장 '노레아점' 오픈

AI 핵심 요약beta
- 푸라닭 치킨이 12일 캄보디아 노레아에 1호점 열었다
- 현지 파트너와 마스터프랜차이즈 계약 후 첫 진출했다
- 오븐-후라이드 치킨과 현지 메뉴로 입맛 공략한다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 오븐-후라이드 전문 치킨 브랜드 '푸라닭 치킨(대표이사 장성식)'은 지난 12일 캄보디아 프놈펜 지역 노레아(Norea)에 현지 1호점 '노레아점'을 오픈했다고 29일 밝혔다.
푸라닭 치킨은 지난 12일 노레아점을 오픈했으며, 현지 파트너사 Saisons Franchise Co., Ltd.와 마스터프랜차이즈 계약을 체결한 후 홍콩, 태국, 미국에 이어 캄보디아 첫 매장을 선보였다.
노레아점은 1층 단독 건물로, 푸라닭 치킨의 브랜드 아이덴티티를 반영한 외관과 블랙 앤 골드를 활용한 인테리어로 꾸며졌다. 매년 새로운 디자인으로 선보이는 시즌 한정판 패키지도 진열됐다.
해당 매장에서는 푸라닭 치킨의 오븐-후라이드 조리법과 특제 소스, 토핑을 활용한 치킨 메뉴를 비롯해 버거와 김치볶음밥 등 현지 반응을 고려한 메뉴들을 함께 판매한다.
푸라닭 치킨 관계자는 "캄보디아 노레아점은 현지 기업인 Saisons Franchise Co., Ltd. 와 함께하는 세 번째 해외 마스터프랜차이즈 진출"이라며, "회사만의 오븐-후라이드 조리법과 특제 소스, 토핑의 장점을 활용해 현지인들의 입맛을 공략하겠다"고 말했다. 이어 "더 다양한 국가 진출을 통해 해외 시장 진출에 속도를 높일 계획"이라고 덧붙였다.
푸라닭 치킨은 2015년 브랜드 론칭 및 가맹사업을 시작한 오븐-후라이드 전문 치킨 브랜드다. 굽고 튀기는 오븐-후라이드 조리법과 특제 소스, 토핑을 활용해 요리와 같은 차별화된 치킨을 선보이는 것이 특징이다.
whitss@newspim.com