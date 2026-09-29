티로보틱스, 45억원 규모 휴머노이드 국책과제 주관

AI 핵심 요약beta
- 티로보틱스가 29일 KAIST·대기업과 AI 휴머노이드 개발에 착수했다
- KEIT 과제 주관기관에 선정돼 45억원을 지원받는다
- 휴머노이드를 디스플레이 공정에 실증해 상용화한다
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2030년까지 제조공정 적용·현장 실증 진행
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 로봇 전문기업 티로보틱스가 국내 디스플레이 대기업, 한국과학기술원(KAIST)과 함께 인공지능(AI) 기반 모바일 휴머노이드 로봇의 제조공정 적용 기술을 개발한다.
29일 티로보틱스에 따르면 회사는 한국산업기술기획평가원(KEIT)의 '로봇산업기술개발-휴머노이드로봇 인공지능 전환(AX) 기술개발' 산업기술혁신사업 주관기관으로 선정됐다.
이번 과제에는 약 45억원의 정부출연금이 투입되며 사업기간은 오는 2030년 12월까지다. 티로보틱스는 국내 디스플레이 대기업 및 KAIST와 공동으로 기술개발을 진행한다.
이번에 개발하는 모바일 휴머노이드는 고정밀 디스플레이 제조현장에서 자율적으로 이동하고 작업을 수행하는 것을 목표로 한다. 티로보틱스는 공정 환경을 인식·판단하고 이에 맞춰 이동과 작업을 수행하는 복합제어 기술을 개발한다.
개발된 휴머노이드는 향후 5년간 디스플레이 핵심 제조공정에 순차적으로 적용될 예정이다. 개발 단계부터 실제 수요기업 제조라인에서 실증을 병행해 기술 성능과 현장 적용성을 검증하고 상용화를 추진한다.
티로보틱스는 진공로봇과 자율이동로봇(AMR) 분야에서 축적한 정밀 제어·구동 기술을 기반으로 산업용 휴머노이드 '티알웍스(TR-WORKS)'를 자체 개발하고 있다.
'티알웍스'는 로봇 구동·제어 기술에 AI를 결합해 제조공정 내 자율 이동과 작업 수행을 목표로 개발 중이다. 회사는 이번 국책과제를 통해 정밀 이동과 작업뿐 아니라 제조환경을 인식하고 판단하는 기술까지 통합한다는 계획이다.
티로보틱스 관계자는 "산업용 로봇과 AMR 분야에서 확보한 정밀 제어 및 이동 기술에 AI를 결합해 실제 제조현장에서 작업할 수 있는 휴머노이드 기술로 발전시키고 있다"며 "디스플레이 제조라인에서 기술을 검증하고 상용화해 실질적인 매출로 연결할 것"이라고 말했다.
winter1004@newspim.com