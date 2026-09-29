LG이노텍, 국내서 자율주행 센싱 데이터 수집 차량 20대 운영

AI 핵심 요약beta
- LG이노텍이 29일 국내 도로에서 자율주행 데이터 수집을 시작했다.
- 서울·인천·경기서 차량 20대 규모 플릿을 2028년까지 운용한다.
- 수집 데이터로 센서 퓨전 고도화해 해외 수주를 노린다.
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카메라∙레이더∙라이다로 실측 데이터 확보, 센서 퓨전 기술 고도화
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG이노텍이 국내 도로에서 자율주행용 센싱 데이터를 직접 수집해 자율주행 센싱 솔루션 경쟁력 강화에 나섰다.
LG이노텍은 자율주행 소프트웨어 기업 어플라이드 인튜이션(Applied Intuition)과 손잡고 국내에서 '자율주행 센싱 데이터 수집 차량(Data Collection Vehicle)'을 운행한다고 29일 밝혔다. 어플라이드 인튜이션과는 지난 3월 자율주행 센싱 솔루션 고도화를 위한 전략적 파트너십을 체결했다.
LG이노텍은 서울∙인천∙경기 지역 중심으로 운행을 시작한다. 오는 2028년까지 국내에서 데이터 수집 차량, 자율주행 소프트웨어 개발 차량을 포함한 플릿을 총 20대가량 운행한다는 계획이다.
플릿은 특정 회사가 보유한 차량이나 항공기의 전체 무리를 의미한다. 실제 도로 환경에서 확보한 데이터를 기반으로 자율주행차의 눈 역할을 하는 카메라·레이더·라이다 센서 성능을 고도화할 수 있다. 자율주행 센싱 솔루션 기업이 데이터 수집을 위한 플릿을 직접 운영하는 것은 업계에서도 드문 일이다.
LG이노텍의 데이터 수집 차량에는 카메라, 레이더, 라이다 등 센서가 탑재된다. 주행 중 수집하는 데이터를 가공해 도로 상황, 차량 움직임, 객체 위치, 날씨 변화 등 센서가 인식한 정보를 얻을 수 있다. 수집 데이터를 가상환경(Digital Twin)과 결합해 센서의 개별 성능 개선, 시스템 검증에 적극 활용할 계획이다.
LG이노텍은 '센서 퓨전(Sensor Fusion)' 기술 고도화에 집중하고 있다. 센서 퓨전은 카메라의 이미지 정보, 레이더의 거리·속도 정보, 라이다의 정밀 3D 공간 정보를 결합∙보정해 주변 환경을 더욱 정확하게 인식하는 기술이다.
완전 자율주행 구현을 위한 '엣지 케이스(Edge Case)' 데이터 확보에도 집중한다. 일반적인 상황에서는 문제가 없지만 특정 조건에서 인식 성능이 저하되는 데이터를 축적해 예외 상황에서도 센서의 정확도와 신뢰성을 높이는 역할을 한다.
데이터 수집 과정에서 차량 카메라에 찍힌 보행자 얼굴, 차량 번호판 등 개인정보는 비식별화 처리 후 활용된다.
LG이노텍은 플릿 운영으로 확보한 데이터를 활용해 자율주행 센싱 시장 공략에 속도를 낼 계획이다. 차량용 카메라, 레이더, 라이다를 아우르는 복합 센싱 솔루션을 앞세워 북미, 유럽 등 신규 고객 수주에 박차를 가한다는 방침이다.
민죤 LG이노텍 CTO(상무)는 "자율주행 솔루션은 개별 센서의 성능 고도화에서 데이터를 기반으로 센서와 소프트웨어를 함께 최적화하는 방향으로 진화하고 있다"며 "데이터를 기반으로 한층 고도화한 LG이노텍만의 복합 센싱 솔루션을 앞세워 자율주행 등 피지컬 AI 센싱 시장을 빠르게 선점할 것"이라고 말했다.
LG이노텍은 지난해 미국 라이다 기업 아에바(Aeva)와 전략적 파트너십을 체결했다. 올해 어플라이드 인튜이션, 카카오모빌리티 등과 자율주행 설루션 공동 개발을 추진하고 있다.
raul1649@newspim.com