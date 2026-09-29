역사 왜곡 논란 영화 '암살자(들)' 제작진, 고발당해

AI 핵심 요약beta
- 이종배 전 서울시의원이 29일 영화 암살자(들) 제작진을 고발했다
- 그는 영화 제목이 배후 암시로 비칠 수 있다고 주장했다
- 제작진은 역사적 사건에 상상력을 더한 극영화라며 반박했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 1974년 육영수 여사 피격 사건을 소재로 한 영화 '암살자(들)' 제작진이 역사 왜곡 논란에 휩쓸린 가운데 관련해 명예훼손 혐의로 경찰에 고발됐다.
이종배 국민의힘 전 서울시의원은 29일 형법상 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 암살자(들)을 만든 허진호 영화감독과 제작진을 서울경찰청에 고발했다.
이 전 시의원은 "영화 제목도 '암살자'가 아니라 복수형인 '암살자(들)'로 정해 문세광 외에 다른 암살 주체가 존재할 가능성을 암시하고 있다"며 "관객들이 박정희 전 대통령이 시해 배후에 있었거나 범행에 관여했을 가능성이 있는 것처럼 인식하게 한다"고 주장했다.
암살자(들)은 1974년 8월 15일 광복절 기념식에서 재일교포 2세 문세광이 박정희 대통령을 암살하기 위해 총을 발사해 육영수 여사가 사망한 실제 사건을 소재로 한 미스터리 추적극이다.
역사 왜곡 비판과 관련해 영화 제작진은 "'암살자(들)'은 1974년 발생한 역사적 사건을 모티브로 당시 사건과 관련해 작성된 다양한 기록을 바탕으로 영화적 상상력을 더해 재구성한 극영화"라며 "영화 어디에서도 특정 인물을 사건의 배후로 규정하고 있지 않으며 영화 속 가설과 극적 설정을 역사적 사실로 제시하고 있지도 않다"고 항변했다.
yuniya@newspim.com