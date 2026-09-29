카카오, '카나나 상담매니저'에 생성형 AI 적용

AI 핵심 요약beta
- 카카오가 29일 카나나 상담매니저에 생성형 AI 답변을 적용했다.
- 사업자 등록정보와 톡채널 내용을 종합해 질문 맞춤형 답변을 생성한다.
- AI 미리보기와 관리자 호출 등 관리 기능도 함께 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
관리자 호출·상담 통계 등 사업자 관리 기능도 추가
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 카카오가 카카오톡 채널의 인공지능(AI) 상담 서비스 '카나나 상담매니저'에 생성형 AI 기반 답변 기능을 적용했다.
카카오는 카나나 상담매니저 업데이트를 통해 사업자가 미리 등록한 답변뿐 아니라 톡채널에 게시된 매장 정보와 메뉴, 최근 소식 등을 종합해 고객 질문에 맞는 답변을 생성할 수 있도록 했다고 29일 밝혔다.
기존에는 사업자가 사전에 등록한 답변을 기반으로 고객 문의에 응대했다. 업데이트 이후에는 고객 질문의 의도와 맥락을 반영해 같은 질문에도 상황에 따라 다른 표현으로 답변할 수 있다.
사업자의 관리 기능도 개선했다. 채널 홈과 소식, 메뉴 등에 정보를 수정하면 해당 내용이 상담매니저의 답변 정보에 자동 반영된다. 사업자가 완성된 문장 대신 단답형이나 간단한 정보만 입력해도 AI가 답변 문장을 생성한다.
'AI 답변 미리보기'를 통해 실제 답변 내용을 사전에 확인하고 수정할 수 있으며, 자주 묻는 질문 가운데 등록된 답변이 없는 내용은 별도 키워드로 추천된다. 관리 페이지에서는 상담 현황 통계도 확인할 수 있다.
이용자가 관리자 상담을 요청할 경우에는 '관리자 호출' 기능을 통해 사업자가 직접 상담에 참여할 수 있도록 했다. AI가 답변을 생성하는 동안에는 채팅방 하단에 입력 중 표시가 노출된다.
flurry327@newspim.com