하이비젼시스템, 셀트리온제약·제네웰에 검사 설비 공급 계약

AI 핵심 요약beta
- 하이비젼시스템이 29일 셀트리온제약·제네웰과 공급 계약을 맺었다.
- 셀트리온제약엔 PFS용 리네스터를, 제네웰엔 이물 검사 설비를 공급했다.
- 회사는 바이알·HVLD 개발을 마치고 검사 설비 확대에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 하이비젼시스템이 셀트리온제약 및 제네웰과 제약·바이오 산업용 검사 설비 공급 계약을 체결했다고 29일 밝혔다.
셀트리온제약과는 프리필드시린지(PFS) 생산 공정용 자동화 설비인 리네스터 공급 계약을 맺었다. 리네스터는 검사 완료된 시린지를 일정한 형태로 정렬해 전용 용기인 터브에 담는 설비다. 하이비젼시스템은 기존 설치된 외산 검사 설비와 연동되는 리네스터를 고객사의 공정 및 설비 사양에 맞춰 자체 설계·개발했다.
회사에 따르면 제네웰과는 창상피복재 '메디폼' 생산공정에 적용되는 전용 이물 검사 설비 공급 계약을 체결했다. 해당 설비는 메디폼의 제품 특성과 생산공정에 최적화된 이물 자동 검사 설비이며, 제네웰이 원주 기업 도시에 건설 중인 신공장에 설치 및 가동될 예정이다.
하이비젼시스템은 20여 년간 카메라 모듈 사업에서 축적한 비전 검사 기술을 기반으로 2024년 제약·바이오 산업 검사 설비 시장에 진출했다. 최근 바이알(Vial) 이물 검사 설비를 개발 완료했으며, 고전압 누수 검사 솔루션(HVLD) 개발도 마무리하고 있다.
최두원 대표는 "고객의 생산 공정에 최적화된 솔루션을 설계하고 구현하는 커스터마이징 설비 공급업체로 성장하고 있다"며 "주사제 검사 설비 라인업을 지속적으로 확대하는 동시에 각 고객별 제품과 공정에 최적화된 검사·자동화 설비를 개발해 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
향후 시린지와 바이알 검사 설비를 기반으로 카트리지와 앰플 등 사업 대상 제품군을 단계적으로 확대할 계획이다.
nylee54@newspim.com