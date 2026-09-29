뉴로핏, 국내 의료기관 10곳에 '개인 맞춤형 tDCS 솔루션' 공급

AI 핵심 요약beta
- 뉴로핏이 AI 맞춤형 tDCS를 국내 10곳에 공급해 8월 누적 2694건을 기록했다.
- 이 솔루션은 뇌졸중 환자 손가락 운동 마비 재활에 쓰이는 혁신의료기술이다.
- 10월 1일부터 비급여 적용돼 공급 확대가 예상된다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 뉴로핏은 인공지능(AI) 기반 맞춤형 경두개직류자극(tDCS) 솔루션을 국내 의료기관 10곳에 공급해 지난 8월 기준 누적 치료 2694건을 기록했다고 29일 밝혔다.
뉴로핏은 삼성서울병원과 서울아산병원, 명지춘혜재활병원, 다빈치병원 등 상급종합병원과 재활병원에 맞춤형 tDCS 솔루션을 공급하고 있다.
치료 건수는 지난 5월 청구가 시작된 이후 증가하고 있다. 누적 치료 건수는 5월 378건에서 6월 860건, 7월 1757건, 8월 2694건으로 늘었다.
해당 솔루션은 지난해 4월 뇌졸중으로 손가락 운동 마비를 겪는 환자의 운동 기능 증진을 목적으로 혁신의료기술에 선정됐다.
뇌 전기 자극용 영상 치료계획 소프트웨어 '뉴로핏 테스랩(Neurophet tES LAB)'과 경두개 전기자극 기기 '뉴로핏 잉크(Neurophet innk)'로 구성된다.
환자의 뇌 자기공명영상(MRI)을 뉴로핏 테스랩으로 분석해 자극 위치와 방법을 계산하고 뉴로핏 잉크를 통해 해당 부위에 비침습적 전기 자극을 전달하는 방식이다. 뇌졸중 환자의 손가락 운동 마비 재활을 위해 기존 재활요법과 병행해 사용한다.
오는 10월 1일부터는 혁신의료기술 비급여 항목으로 적용된다. 보건복지부는 '건강보험행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수'를 개정해 '뇌 자기공명영상을 활용한 인공지능 기반 맞춤형 경두개직류자극술'을 혁신의료기술 비급여 행위로 신설했다. 코드는 TZ007이다.
뉴로핏은 비급여 적용을 계기로 상급종합병원과 회복기 재활병원, 재활전문병원 등을 대상으로 제품 공급을 확대할 계획이다.
빈준길 뉴로핏 공동대표는 "공급 병원이 늘어나고 있는 만큼 누적 치료 수도 증가할 것으로 보고 있다"며 "회복기 재활병원과 주요 재활전문병원으로 제품 공급을 확대하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com