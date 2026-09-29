우리금융다문화합창단, 세계 한인의 날 무대 올라

AI 핵심 요약beta
- 우리금융다문화합창단이 28일 세계 한인의 날 행사서 축하공연했다
- 10개국 출신 13명이 아름다운 나라를 합창했다
- 2012년 창단한 합창단은 국가행사에 꾸준히 초청됐다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 우리금융그룹은 우리다문화장학재단이 운영하는 우리금융다문화합창단이 지난 28일 인천 송도컨벤시아에서 열린 제20회 세계 한인의 날 기념식에서 축하공연을 펼쳤다고 29일 밝혔다.
재외동포청이 개최한 이날 행사에는 이재명 대통령과 전 세계 재외동포, 국내외 주요 인사들이 참석했다. 합창단은 이탈리아, 나이지리아, 몽골, 카자흐스탄 등 10개국 출신 13명의 단원이 '아름다운 나라'를 합창했다.
2012년 창단한 우리금융다문화합창단은 금융권 최초의 다문화 어린이 합창단이다. 현재 11개국 출신 50명이 활동 중이며, 개천절 국가경축식, 한·중·일 정상회의 축하공연, 법무부 세계인의 날 기념식 등 주요 국가행사에 꾸준히 초청받았다.
이지현 우리다문화장학재단 부부장은 "서로 다른 문화를 가진 아이들이 음악이라는 하나의 언어로 마음을 모아 국가적인 무대에 서게 돼 의미 있다"고 말했다.
우리다문화장학재단은 전국 최대 규모의 장학사업을 비롯해 교육·복지·소통 분야에서 다문화가족과 소외계층 아동·청소년을 지원하고 있다.
romeok@newspim.com