진성준 "北 지뢰 군사 대응 조치 신중해야...국군 상해 목적 단정 어려워"

AI 핵심 요약beta
- 진성준이 29일 DMZ 지뢰 사고에 신중했다
- 북한 책임은 크지만 상해 의도는 단정 못 했다
- 이재명 평화구상은 현실적이라 평가했다
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"단계적 비핵화 접근, 현실적인 접근"
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당 소속 진성준 국회 국방위원장이 29일 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고와 관련해 "우리 군을 상해할 목적으로 심었다라고 단정하기 어려운 측면이 있다"고 밝혔다.
진 위원장은 "북한 김정은 위원장이 적대적 2개 국가 노선을 채택하며 군사분계선(MDL) 부근을 요새화하는 과정에서 지뢰가 매설됐을 가능성이 있다"며 이같이 말했다.
그는 "북한의 책임은 피하기 어렵다고 생각하고 아주 엄중하고 단호한 항의 조치 같은 것들이 필요하다"면서도 "당장 이 문제를 과거 목함지뢰와 막바로 비교해서 군사적 대응 조치에 나서는 것은 조금 신중할 필요가 있다"고 주장했다.
진 위원장은 "2015년 목함지뢰 사건은 북한이 MDL을 넘어와 우리 군의 수색로 소통문에 지뢰를 심어 명확한 상해 의도가 있었다"면서 "이번 사고 지역은 원래 우리 군이 수색 작전을 펼치지 않던 곳으로, 새 수색로를 개척하는 과정에서 일어난 만큼 우리 군을 상해할 목적으로 심었다고 단정하기는 어렵다"고 설명했다.
이어 유엔군사령부 규정을 들어 "방어적 목적의 시설이나 무기는 정전협정 위반이 아니라고 본다"며 "실제 지뢰 매설이 방어적 목적이라면 군사적 대응에는 신중할 필요가 있다"고 덧붙였다.
진 위원장은 UN 총회 연설에서 밝힌 이재명 대통령의 한반도 평화 체제 구상에 대해서는 "단계적 비핵화 접근법은 매우 현실적이고 실용적인 접근"이라고 평가했다.
다만 "연설의 의미와 별개로 우리 군 장병들이 중상을 입는 사고가 발생해 매우 안타깝다"고 전했다.
seo00@newspim.com