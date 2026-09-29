CJ대한통운, 당근절 배송 전담…1인 최대 5회 무료

AI 핵심 요약beta
- CJ대한통운이 29일 당근절 바로구매 배송을 전담한다고 밝혔다.
- 행사 당일 구매자는 1인 최대 5회 배송비 무료 혜택을 받는다.
- 당근과 CJ대한통운은 전국 물류망으로 중고거래를 지원했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전국 중고거래 물류 지원
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ대한통운은 다음달 10일 처음 열리는 중고거래 행사 '당근절'의 바로구매 배송을 전담한다고 29일 밝혔다.
행사 당일 당근 바로구매로 물품을 구매하는 고객은 1인 최대 5회까지 배송비 무료 혜택을 받을 수 있다. 별도 쿠폰 등록 없이 결제할 때 자동으로 적용되며, 운영 상황에 따라 조기 종료될 수 있다.
당근 바로구매는 판매자가 배송을 신청하면 CJ대한통운 배송기사가 방문해 물품을 수거하고 구매자에게 전달하는 택배 거래 서비스다. CJ대한통운은 주7일 배송 서비스 오네(O-NE)를 통해 집화부터 최종 배송까지 맡는다.
당근절은 지역 이웃 간 중고거래를 활성화하고 지속가능한 소비 문화를 확산하기 위해 올해 처음 마련됐다. CJ대한통운은 전국 물류 인프라를 활용해 행사 운영을 지원한다.
양사의 배송 협력은 지난해 9월 당근 바로구매 서비스 출시와 함께 시작됐다. CJ대한통운은 바로구매 배송을 전담하며 전국 단위 거래를 지원해왔다.
CJ대한통운에 따르면 바로구매가 올해 3월 전국 단위 서비스로 전환된 이후 거래량은 매달 두 자릿수 성장률을 기록하고 있다.
kji01@newspim.com