제철 먹거리부터 가전까지...이마트, 내달 1일 '고래잇 페스타' 시작

AI 핵심 요약beta
- 이마트가 10월 1일 5일까지 고래잇 페스타를 연다
- 가을 신선식품·식탁 먹거리·주류·생활용품을 할인했다
- 1일 7일 베이비 위크도 열고 유아용품을 최대 50% 할인했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이마트가 다음달 1~5일까지 5일 간 '고래잇 페스타'를 진행한다고 29일 밝혔다. 가을 제철 신선식품부터 생활용품, 가전까지 다양한 상품을 할인한다.
가을 제철 신선식품이 주요 대상이다. 햇고구마는 1박스(box) 5980원, 2박스 8980원에 판매하며 200톤(t) 규모를 준비했다. 홍시와 단감은 각각 5980원, 6986원이다. 가을 하우스 감귤, 신고배, 미니사과 등은 2개 이상 구매하고 행사카드로 결제 시 10% 추가 할인을 받을 수 있다.
식탁 먹거리도 할인한다. 아쿠아 생연어회(250g)는 신세계포인트 적립 후 행사카드 결제 시 약 50% 할인된 1만원 미만에 구매 가능하다. 광어·참돔·연어 모둠회(360g)와 묵은지 광어초밥(10입)은 신세계포인트 적립 시 각각 3만4800원, 9980원이다.
참송이와 와규를 담은 자작전골은 신세계포인트 적립 시 1만7980원, 두 가지맛 오븐구이 치킨은 행사카드 결제 시 9980원이다. 팔공상강 한우와 미국산 프라임 소고기는 신세계포인트 적립 시 40% 할인하며, 생물 꽃게와 생새우, 홍가리비 등 수산물은 최대 50% 특가 판매한다. 남태평양 간고등어(1손)는 신세계포인트 적립 시 40% 할인된 7788원이다.
주류 행사도 마련했다. 인기 와인 40종은 원하는 상품 2병을 3만9800원에 구매할 수 있다. 일품진로 1924 헤리티지(750ml)는 5만9800원, 로크르몬드 14년(700ml)과 맥캘란 12년 더블캐스크(700ml)는 신세계포인트 적립 시 각각 6만9800원, 9만7800원이다.
생활용품과 가전도 할인한다. 청소 세제 25종은 행사 대상 상품 중 3개를 9,900원에, 글라스락 보관용기 14종도 3개를 9900원에 구매할 수 있다. 휘슬러 파비오 프라이팬(2P)과 도루코 스페셜 에디션 프라이팬은 각각 3만9800원, 1만5900원이며, 테팔과 해피콜 등 조리도구와 포트메리온, 코렐 등 식기 브랜드는 최대 50% 할인한다.
쿠진아트 에어프라이어 오븐은 행사카드 결제 시 9만9000원이며, 테팔 초고속 블렌더, 무선주전자, 스모크리스 그릴 등도 특가에 선보인다. 이마트 앱 '디지털그랩'에서는 로지텍 게이밍 마우스 'G ProX3 슈퍼 스트라이크' 사전예약을 진행하며, 가격은 27만9000원이고 사전예약 구매 고객에게 신세계포인트 1만5000점을 적립해준다.
오는 1~7일에는 기저귀와 분유, 유아식 등을 최대 50% 할인하는 '베이비 위크'도 연다. 하기스 기저귀는 2개 이상 구매 시 50% 할인하며, 상온 영유아식과 베이비 스킨케어 상품도 특가에 선보인다.
SSG닷컴 이마트몰에서는 신선, 가공식품 등 주요 행사 상품을 매장과 동일한 혜택가로 구매할 수 있으며, 이마트 에브리데이에서는 오는 1~7일 가을 오이, 바나나, 감자 등 신선식품부터 라면, 과자, 유제품 등을 특가에 판매한다.
nrd@newspim.com