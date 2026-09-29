인천공항부터 하노이까지…제니 내세운 롯데백화점 광고 뜬다

AI 핵심 요약beta
- 롯데백화점이 29일 제니를 브랜드 앰배서더로 선정했다.
- 10년 만의 모델 기용으로 글로벌 경쟁력 강화에 나섰다.
- 다음달 애즈아이엠 캠페인과 해외 마케팅을 전개한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데백화점이 글로벌 아티스트 블랙핑크 제니를 브랜드 앰배서더로 선정했다고 29일 밝혔다.
롯데백화점이 광고 모델을 기용하는 것은 10년 만으로, 글로벌 시장에서의 브랜드 경쟁력을 강화하고 세계적인 백화점으로 자리매김하겠다는 의지를 담았다.
특히 아시아를 넘어 유럽과 북미 등 글로벌 시장에서 폭넓은 인지도와 영향력을 보유하고, 독보적인 상징성과 아이코닉한 이미지를 구축해 온 제니와의 협업을 통해 전 세계 고객에게 롯데백화점만의 브랜드 가치를 선명하게 전달하고, 글로벌 브랜딩을 한층 강화해 나갈 계획이다.
다음달부터 본격적인 마케팅 캠페인을 전개한다. 캠페인의 핵심 메시지는 '애즈아이엠(As I am)'으로, 자신만의 스타일과 개성을 표현하는 의미를 담았다.
캠페인 영상은 다음달 21일 유튜브 채널과 인스타그램 등 공식 채널을 통해 공개된다. 이후 TV와 디지털 미디어 광고 등 다양한 캠페인을 순차적으로 펼칠 예정이다.
해외 점포에서도 제니를 활용한 마케팅을 전개한다. 베트남과 인도네시아에서 운영 중인 4곳의 해외 점포에서 제니를 모델로 한 광고와 프로젝트를 선보인다. 롯데몰 웨스트레이크 하노이를 포함한 이들 점포에서 현지 고객과의 접점을 확대하고 글로벌 시장에서 브랜드 인지도를 높여나간다.
인천공항과 서울역 등 주요 거점에서도 캠페인을 확장한다. 인천공항 수하물 수취 구역 등 핵심 공간에 광고를 선보이며, 한국을 찾는 국내외 고객에게 브랜드 메시지를 전달한다.
정현석 롯데백화점 대표이사는 "앰배서더가 가진 글로벌 영향력과 롯데백화점의 브랜드 가치를 결합해 전 세계 고객과 소통하는 접점을 넓히고, 더 나아가 고객의 다양한 취향과 라이프스타일을 아우르는 롯데백화점만의 차별화된 브랜드 경험을 바탕으로, 세계가 주목하는 글로벌 리테일 브랜드로 도약하겠다"고 강조했다.
nrd@newspim.com