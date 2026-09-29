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[금/유가] 트럼프 이란 평화안 거부에 급등한 유가, 중재회동에 상승폭 축소

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  • 트럼프 대통령이 28일 이란의 평화 제안을 거부했다.
  • 유가는 상승했지만 카타르 중재 소식에 상승폭이 제한됐다.
  • 금값은 유가·달러 강세에 7주래 최저치로 급락했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

트럼프 "미 당국자들, 오늘 이란전 중재자들과 회담"
중동 원유 수출 회복에도 공급 부족 지속
유가 급등에 금값 4% 급락…7주래 최저

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 재개방을 포함한 이란의 평화 제안을 거부했다는 소식에 28일(현지시각) 국제유가가 상승했다. 다만 카타르 중재자들이 미국과 이란 양측과 별도 협상에 나설 것으로 전해지면서 장중 상승폭은 제한됐다. 금값은 유가 상승과 달러 강세에 7주래 최저치로 떨어졌다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 11월물은 19센트(0.2%) 상승한 배럴당 92.60달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 11월물은 전장보다 96센트(0.9%) 오른 배럴당 105.28달러에 거래를 마쳤다. 브렌트유는 장 초반 약 107달러까지 올랐다.

앞서 트럼프 대통령은 이란이 제시한 조건부 호르무즈 해협 재개방안에 대해 기자들에게 "그들이 제안을 했지만 나는 거부했다"고 말했다.

월스트리트저널(WSJ)이 미국 정부 관계자들을 인용해 트럼프 대통령이 참모들에게 11월 중간선거 이후 미국의 대이란 공격이 재개될 것으로 예상한다고 말했다고 보도한 점도 긴장감을 키웠다.

다만 카타르 중재자들이 미국과 이란 양측과 별도 회담을 진행할 것이라는 소식이 전해지면서 유가는 장중 상승폭을 축소했다.

협상 내용을 잘 아는 한 관계자는 로이터에 카타르 중재자들이 이날 또는 29일 뉴욕에서 압바스 아라그치 이란 외무장관과 회담하고, 미국 측과도 별도 협상을 진행할 것으로 예상된다고 전했다. 이번 협상에서는 이란이 지난주 유엔총회 기간 제시한 7일간의 제안을 수정한 방안이 논의될 것으로 알려졌다.

장 마감 후 트럼프 대통령은 백악관 집무실에서 미국 당국자들이 이란과의 전쟁 종식을 위해 중재자들과 이날 회담했다고 밝히며, 미국이 이란 전쟁에서 "매우 곧" 승리할 것이고 승리한 뒤에는 유가가 크게 하락할 것이라고 강조했다.

아바스 아라그치 이란 외무장관. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 중동 원유 수출 회복에도 공급 부족 지속

중동 주요 산유국들의 원유 수출은 회복세를 보였다.

케이플러의 예비 자료에 따르면 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)의 수출 증가에 힘입어 중동 주요 산유국들의 원유 수출량은 9월 하루 1280만 배럴로 늘었다. 전쟁이 시작된 2월 이후 가장 높은 수준이다.

호르무즈 해협을 통한 원유 수송도 회복됐다. 이달 호르무즈 해협을 통과하는 원유 물량은 하루 약 740만 배럴에 이를 것으로 예상됐다.

사우디아라비아는 동서 송유관이 공격으로 피해를 입은 뒤 홍해 연안 얀부항에서 수출하던 물량을 동부 라스 타누라항으로 돌린 것으로 전해졌다.

다만 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항이 늘었음에도 원유 공급은 분쟁 이전 수준을 밑돌고 있다는 분석이 나온다.

조반니 스타우노보 UBS 애널리스트는 "호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항이 늘었지만, 물량은 여전히 분쟁 이전 수준을 밑돌고 있어 시장의 공급 부족 상태가 이어지고 있다"고 말했다.

◆ 유가 상승·금리 인상 전망에 금값 3.5% 급락

금값은 국제유가 상승으로 인플레이션 우려가 커지고 연방준비제도(연준)의 추가 금리 인상 전망이 강화되면서 3.5% 급락해 7주여 만의 최저 수준으로 떨어졌다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월물 미국 금 선물은 전장보다 3.5% 하락한 온스당 4168.40달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 29일 오전 2시 30분 기준 3.5% 내린 온스당 4136.81달러를 기록했다. 장중에는 4110.55달러까지 떨어져 8월 5일 이후 최저치를 기록했다.

국제유가가 트럼프 대통령의 이란 제안 거부 이후 상승하면서 인플레이션 우려를 키운 것이 금값을 압박했다

짐 와이코프 아메리칸 골드 익스체인지 시장 애널리스트는 "원유 가격이 크게 올랐다"며 "이는 더 심각한 물가 상승을 의미하고, 연준의 통화정책이 더 긴축적으로 갈 가능성을 시사한다"고 말했다.

이어 미국 국채 수익률 상승과 수주 만의 고점에 근접한 달러가 "금속 가격을 급격히 끌어내리는 완벽한 폭풍을 만들고 있다"고 말했다.

달러는 2개월래 고점 부근에서 움직였다. 달러로 가격이 표시되는 금을 해외 투자자들에게 더 비싸게 만드는 요인이다. 미 국채 수익률 상승 역시 금을 보유할 때의 기회비용을 높였다.

CME그룹 페드워치 툴에 따르면 시장에서는 12월 한 차례 금리 인상 가능성을 약 94% 반영하고 있다.

연준은 이달 초 기준금리를 0.25%포인트 인상했으며 향후 추가 금리 인상 가능성을 시사했다. 이후 여러 연준 관계자들이 인플레이션 위험이 여전히 높다며 추가 금리 인상 가능성을 언급했다. 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재도 최근 이 같은 입장을 재차 강조했다.

한편 시장 참가자들은 이번 주 발표될 구인·구직 보고서, ADP 고용보고서, 개인소비지출(PCE) 물가지수, 비농업 고용보고서 등에 주목하고 있다.

 

kwonjiun@newspim.com

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한국 야구, 일본 3-1 제압 금메달 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 야구대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서 일본을 꺾었다. 아시안게임 5연패를 달성했다. 한국은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=KBO] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 앞서 한국은 지난 25일 일본과 슈퍼라운드 1차전에서 타선이 침묵해 0-5로 패했지만, 이날 결승전에서 승리해 완패를 설욕했다. 이날 승리의 주역은 단연 선발로 나선 곽빈이다. 곽빈은 6.1이닝 동안 111개의 공을 던지며 4피안타 2사사구 9탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다. [서울=뉴스핌] 곽빈이 지난 17일 아시안게임 대표팀 소집 후 연습에서 몸을 풀고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 곽빈은 6회까지 이미 92개의 공을 던졌지만 7회에도 마운드에 올라가 투구를 이어갔다. 하지만 7회 1사 1, 2루 상황에서 3루수 사토 유키에게 적시타를 맞았다. 한국 벤치는 곽빈을 내리고 조병현을 대신 올렸다. 곽빈은 아쉬움을 감추지 못하며 마운드를 내려갔다. 곽빈은 지난 21일 처음 치른 대만과 조별리그 경기에서 6이닝 무피안타 2사사구 10탈삼진 무실점을 기록하며 승리를 챙겼다. 한국 야구 국가대표 류지현 감독은 가장 중요한 일전에 곽빈을 선발로 내세웠다. 곽빈은 100개가 넘는 혼신의 역투를 펼쳤지만, 이날 승리를 챙기지는 못했다. 이날 한국 타선은 초반부터 여러 차례 득점 기회를 맞았지만 이를 살리지 못했다. 2회 먼저 1점을 냈지만 7회까지 추가득점에 실패했다. 그 사이 7회 일본에 1-1 동점을 허용했다.  [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=대한체육회] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 8회초 타선이 다시 집중력을 발휘했다. 김지찬의 2루타, 조형우의 희생번트, 김주원의 볼넷으로 만들어진 1사 1, 3루 상황에서 이번 대회 내내 부진했던 김도영이 내야 안타를 쳤고, 3루 주자가 역전 득점을 기록했다. 이어 문보경(LG)이 적시타를 날려 2루 주자 정준재를 홈으로 불러들여 3-1까지 달아났다. 8회말 김지찬 실책 속에 1사 2루 위기에 놓인 한국은 박영현을 기용했다. 박영현은 8회말 위기를 실점 없이 막아냈다. 9회에도 마운드에 올라 2사 이후 볼넷에 안타로 1,2루 실점위기에 놓였지만, 시바사키 마사토를 삼진으로 잡으며 경기를 끝냈다. 아시안게임 통산 7번째 금메달을 따낸 한국은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 5연속 아시아 정상에 올랐다. LG 김영우, 한화 문현빈, SSG 조형우 정준재, 삼성 배찬승 이재현, KT 소형준 오원석, 롯데 최준용 김진욱, KIA 김도영 성영탁 박재현, 두산 최민석 박준순, 키움 김건희까지 이번 우승으로 병역 혜택을 받게 됐다. willowdy@newspim.com 2026-09-27 23:18
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女 핸드볼, 일본 꺾고 8년 만의 금메달 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 핸드볼이 일본을 꺾고 8년 만에 아시안게임 정상에 복귀했다. 이계청 감독이 이끄는 한국은 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전에서 일본을 27-23으로 제압했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자핸드볼 국가대표. [사진=대한체육회] 2026.09.19 psoq1337@newspim.com 한국은 6전 전승, 승점 12로 금메달을 확정했다. 일본은 5승 1패(승점 10)로 은메달, 중국은 4승 2패(승점 8)로 동메달을 차지했다. 이번 대회 여자 핸드볼은 7개 팀이 한 차례씩 맞붙는 풀리그 방식으로 진행됐다. 한국과 일본은 나란히 5연승을 거두며 최종전에서 사실상의 금메달 결정전을 치렀다. 한국은 초반부터 주도권을 잡았다. 경기 시작 2분 만에 페널티 스로우로 먼저 실점했지만 류은희와 권한나의 연속 득점으로 곧바로 역전했다. 전반 9분에는 전지연이 수비에서 공을 빼앗은 뒤 김보은의 속공 득점으로 연결하며 6-3까지 달아났다. 일본이 골키퍼를 빼고 필드 선수를 추가하는 파워 플레이로 반격했지만, 한국은 굳건했다. 수비 성공 후 골키퍼 박새영이 빈 골문을 향해 직접 득점하며 9-7을 만들었다. '원포인트 골키퍼' 정진희도 교체 투입된 뒤 7m 스로우를 막아내며 힘을 보탰고, 한국은 전반을 16-12로 앞선 채 마쳤다. 후반 일본의 추격이 거셌다. 한국은 한미슬이 2분 퇴장을 세 차례 받아 코트를 떠나는 악재 속에서 24-22까지 쫓겼다. 그러나 승부처에서 다시 집중력을 발휘했다. 일본이 류은희를 중심으로 한 공격을 견제하자, 전지연과 강은혜가 득점을 보탰다. 박새영은 일본의 속공을 연달아 막아냈다. 류은희도 결정적인 득점을 추가하며 승기를 굳혔다. 이후 한국은 끝까지 리드를 지켜 27-23으로 경기를 마무리했다.  박새영은 전반에 7개와 후반 5개를 합쳐 12번이나 골을 막아 방어율 41％로 금메달 획득에 혁혁한 공을 세웠다. 베테랑 류은희도 이날 6골을 넣으며 힘을 보탰다.  이로써 한국은 2022 항저우 아시안게임 결승에서 일본에 19-29로 패했던 아픔도 씻어냈다. 한국 여자 핸드볼이 아시안게임 금메달을 차지한 것은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만이다. 여자 핸드볼이 정식 종목으로 채택된 1990 베이징 대회 이후 한국은 이번 대회까지 통산 8번째 금메달을 수확했다. football1229@newspim.com 2026-09-27 20:04

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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