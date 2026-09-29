오리온, '한글 마케팅' 강화…中·베트남·인도 제품에 한글 표기

AI 핵심 요약beta
- 오리온이 29일 해외 판매 제품에 한글 표기를 강화했다.
- 베트남 마시타를 꼬북칩으로 바꾸고 붕고에 참붕어빵을 병기했다.
- 오리온은 한글과 한국 맛으로 현지 소비자를 공략하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 오리온이 중국, 베트남, 러시아, 인도 등 해외 판매 제품 패키지에 한글을 그대로 표기하는 '한글 마케팅'을 강화한다.
오리온은 지난달 베트남 네 겹 스낵 '마시타'를 국내와 동일한 '꼬북칩'(Kobukchip)으로 변경했다. 미국 등에서 판매하는 '붕고'(Bungo)에는 한글 디자인을 원하는 현지 바이어 요청을 반영해 '참붕어빵'을 병기했다.
외국인에게 알려진 한글 표현도 패키지에 담았다. 베트남 '따요'(오!감자)에는 '찍먹', 현지 생감자 스낵 점유율 1위 '오스타'(포카칩) 등에는 '대박'을 넣었다. 맛 표기에도 현지어 대신 한글을 쓴다. 중국 '랑리거랑'(꼬북칩)은 '콘스프', 베트남 '따요'는 '떡볶이', 인도 '케이스낵'은 '스파이시'다.
오리온 관계자는 "K웨이브 열풍에 발맞춰 한글, 한국 고유의 맛 등 우리 문화를 제품에 자연스럽게 담아내며 외국 소비자의 마음을 사로잡는 마케팅을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com