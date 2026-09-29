삼성 6개사, 美 AI 인프라 기업 헬릭스에 10억 달러 투자

AI 핵심 요약beta
- 삼성그룹 6개사가 29일 헬릭스에 10억달러를 투자했다
- 삼성은 부품 공급자에서 AI 인프라 주체로 나서기로 했다
- 반도체·냉각·건설·클라우드·전력 기술을 묶어 참여했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI 부품 경쟁력→시스템·인프라로 확장
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성그룹 6개 회사가 미국의 인공지능(AI) 인프라 기업에 투자해 부품 공급자에서 AI 인프라 생태계 구축의 주체로 거듭나고 있다.
삼성전자, 삼성물산, 삼성SDS, 삼성SDI, 삼성생명, 삼성화재 등 6개사가 미국의 AI 인프라 기업 헬릭스 디지털 인프라스트럭처에 총 10억 달러를 투자하기로 결정했다고 29일 밝혔다. 삼성전자가 5억 달러, 나머지 5개사가 5억 달러를 나눠 투자한다.
헬릭스는 글로벌 투자회사 KKR이 설립한 기업으로, 올해 6월 출범했다. ▲하이퍼스케일 데이터센터 개발·운영 ▲발전(기저·탄력 전원) ▲송배전 인프라 ▲광통신망 및 네트워크 인프라 등 AI 관련 인프라를 통합 제공한다. 하이퍼스케일러들은 급증하는 AI 수요에 맞춰 필요한 인프라를 신속하고 대규모로 확보할 수 있을 것으로 기대된다.
아마존웹서비스(AWS) 전 CEO인 아담 셀립스키가 이끌고 있고, 데이터센터와 전력 업계 최고 전문가들로 전담 경영진을 구성하고 있다. KKR의 인프라 전문인력 170여 명의 역량도 함께 활용할 수 있다.
삼성 관계사들은 KKR, 엔비디아, 미국 전력회사 비스트라, 쿠웨이트투자청 등과 함께 창립 투자자로 참여한다. 삼성 관계사들이 보유한 부품 경쟁력을 시스템·인프라 차원의 영향력으로 확장하는 계기가 될 것으로 기대된다. AI 생태계에서 부품 공급자에 머물지 않고 인프라 생태계 구축에 직접 참여하는 주체로 위상을 넓히겠다는 목표다.
삼성전자 DS부문은 최첨단 반도체를 공급하고, DX부문은 2025년 인수한 플랙트그룹을 통해 데이터센터 냉각 제품과 솔루션을 제공한다. 플랙트그룹은 전 세계 14개 생산기지와 65개국 공급·서비스망을 갖추고 있다.
삼성물산 건설부문은 데이터센터 구축 및 발전 분야에서 설계·조달·시공(EPC) 사업을 추진 중이다. 삼성SDS는 데이터센터 설계·구축·운영 사업을 수행하며 GPU 클라우드 서비스까지 사업을 확대했다. 삼성SDI는 무정전전원장치(UPS)와 배터리 백업 유닛(BBU) 분야에서 높은 기술력을 보유하고 있다.