젤렌스키 "러시아에 북한군 8천여 명...1만명 추가 배치 준비 중"

AI 핵심 요약beta
- 젤렌스키가 28일 러시아에 북한군 8천명 이상 배치됐다 밝혔다.
- 그는 러시아 기술로 북한서 공격드론 생산 중이라 했다.
- 푸틴은 병력 상한을 늘리며 전력 확충을 이어갔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아에 이미 8천 명 이상의 북한군이 배치되어 있으며, 1만 명의 추가 병력이 투입될 준비를 하고 있다고 주장했다. 아울러 북한이 파병 대가로 러시아의 기술 지원을 받아 공격 드론을 자국 영토에서 생산 중이라고 밝혔다.
28일(현지시간) 젤렌스키 대통령은 대국민 연설을 통해 "러시아 영토 내에 8천 명 이상의 북한군이 있으며, 1만 명의 추가 배치를 위한 준비가 진행 중이라는 새로운 정보가 입수됐다"고 말했다.
젤렌스키 대통령은 러시아가 북한군 파병의 대가로 군사 기술을 제공하고 있다며, "러시아의 기술 지원으로 이란제 자폭 드론인 '샤헤드(Shahed)' 형 공격 드론이 북한 영토 내에서 생산되고 있다"고 강조했다. 다만 북한 내 실제 생산 규모나 정확한 기술 이전 범위는 공개되지 않았다.
우크라이나 측은 북한의 파병이 단순히 러시아를 돕는 수준을 넘어 북한 자체의 군사력 강화로 이어질 수 있다고 경고하고 있다. 키릴로 부다노우 우크라이나 대통령실장은 이날 소셜미디어를 통해 "북한군이 우리와의 전쟁을 통해 실전 경험을 쌓고 무장하고 있다"며 "최근 한국과 북한 사이 군사분계선에서 또 하나의 사건이 발생했다. 상황이 나날이 악화하고 있으며 제어하기 힘든 결과가 초래되는 것은 시간문제"라고 지적했다.
부다노우 국장이 언급한 사태는 지난 21일 서부전선을 담당하는 육군 25사단 최전방 부대에서 비무장지대(DMZ) 수색 작전 중 발생한 지뢰 폭발 사고를 가리킨 것으로 보인다.
한편, 북한군의 추가 파병 준비 소식은 자국 병력을 지속적으로 확충하려는 러시아의 전력 강화 행보와 맞물려 진행되고 있다.
러시아 관영 타스 통신에 따르면 블라디미르 푸틴 대통령은 러시아 연방군 전체 인력 상한을 기존보다 1만 5,500명 늘린 총 244만 1,630명으로 지정하는 법령에 서명했다. 공개된 법령에 따르면 전체 인력 가운데 현역 군인의 수는 155만 500명으로 설정됐다.
푸틴 대통령이 군 정원을 늘리는 법령에 서명한 것은 올해 들어 네 번째다. 앞서 푸틴 대통령은 올해 3월과 6월, 그리고 7월 말에도 연이어 자국 군대 병력 증원을 골자로 한 대통령령에 서명한 바 있다.
우크라이나와의 장기전이 이어지는 가운데, 러시아가 공식적인 대규모 동원령을 추가로 발표하는 대신 지속적인 법령 개정을 통해 현역 군인 및 군무원 상한선을 단계적으로 끌어올리는 방식을 택하고 있다는 분석이 나온다.
국제사회에서는 러시아가 이달 18∼20일 총선을 치른 뒤 대규모 동원령을 통해 병력을 확충할 것이라는 관측이 제기됐지만 러시아는 이 같은 가능성을 일축해 왔다.
wonjc6@newspim.com